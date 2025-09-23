У мережі показали відео, як через це французькому главі довелося прогулятися нічним містом, передає 24 Канал.

Як Макрон відреагував на заблоковану дорогу?

Увечері 22 вересня Макрон мав виступ у штаб-квартирі ООН. По дорозі звідти його й очікувала несподіванка.

"Вибачте, пане президенте, зараз все заблоковано", – сказав йому поліцейський.

Дізнавшись причину, Макрон навіть зателефонував Трампу та жартома попросив його "розчистити дорогу".

Вгадайте що, я зараз чекаю на вулиці, бо для вас все заблоковано,

– сказав французький президент своєму американському колезі.

Після кількох хвилин очікування вулицю розблокували, але лише для пішоходів. Тож президенту Макрону довелося пішки йти до посольства Франції. По дорозі він продовжив телефонну розмову із Трампом і навіть зробив кілька фото із перехожими.

Макрону заблокували дорогу через кортеж Трампа: дивіться відео

Що оголосив Макрон на сесії Генасамбелеї ООН?