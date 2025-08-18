Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеотрансляцію з Білого дому.

Що відомо про курйоз, який трапився з Трампом у Білому домі?

Перед початком відкритої частини зустрічі президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського з європейськими колегами поруч увімкнений мікрофон випадково зафіксував слова американського президента, ймовірно, про очільника Кремля Володимира Путіна.

На відео видно, як Трамп розмовляє з президентом Франції Еммануелем Макроном. Той дякує йому за щось і ставить запитання, на яке американський лідер відповідає:

Я думаю, що він хоче укласти угоду. Ви розумієте? Як би це божевільно не звучало,

– сказав американський лідер.

Ймовірно, йшлося про російського президента: Макрон, видається, уточнював, чи готовий Путін завершувати війну, а Трамп запевняв, що саме так.

Увімкнений мікрофон випадково записав слова Трампа, ймовірно, про Путіна: дивіться відео

Що казав Трамп про готовність Путіна до миру?