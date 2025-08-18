Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським.

Що сказав Трамп про можливість припинення боїв в Україні?

Дональд Трамп заявив, що за деякий проміжок часу, не такий довгий від сьогоднішнього дня, стане відомо, чи продовжаться бої на фронті в Україні.

За тиждень – два ми будемо знати, чи нам вдасться закінчити це (війну в Україні – 24 Канал), ці жахливі бої, чи ні,

– сказав президент США.

Він також наголосив, що він та європейські партнери продовжать робити все, щоб змогти закінчити війну Росії проти України.