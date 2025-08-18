Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.

Что сказал Трамп о возможности прекращения боев в Украине?

Дональд Трамп заявил, что за некоторый промежуток времени, не такой длинный от сегодняшнего дня, станет известно, продолжатся ли бои на фронте в Украине.

Через неделю – две мы будем знать, удастся ли нам закончить это (войну в Украине – 24 Канал), эти ужасные бои, или нет,

– сказал президент США.

Он также отметил, что он и европейские партнеры продолжат делать все, чтобы смочь закончить войну России против Украины.