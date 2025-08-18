Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеотрансляцию из Белого дома.
Смотрите также Путин реально боится, – военный объяснил, почему резко начали говорить о "скором мирном соглашении"
Что известно о курьезе, который случился с Трампом в Белом доме?
Перед началом открытой части встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского с европейскими коллегами рядом включенный микрофон случайно зафиксировал слова американского президента, вероятно, о главе Кремля Владимире Путине.
На видео видно, как Трамп разговаривает с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот благодарит его за что-то и задает вопрос, на который американский лидер отвечает:
Я думаю, что он хочет заключить сделку. Вы понимаете? Как бы это безумно не звучало,
– сказал американский лидер.
Вероятно, речь шла о российском президенте: Макрон, кажется, уточнял, готов ли Путин завершать войну, а Трамп уверял, что именно так.
Включенный микрофон случайно записал слова Трампа, вероятно, о Путине: смотрите видео
Что говорил Трамп о готовности Путина к миру?
Дональд Трамп 18 августа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что он, президент Украины и Владимир Путин якобы хотят окончания войны. Американский президент также отметил "существенный прогресс" в переговорах с российским диктатором.
Кроме того, по словам главы Белого дома, Путин якобы согласился на гарантии безопасности для Украины. Теперь Трамп планирует организовать встречу с Путиным и Зеленским для обсуждения деталей гарантий.
Дональд Трамп также заявил, что через неделю – две станет понятно, удастся ли остановить бои на фронте в Украине. По словам главы Белого дома, он и европейские партнеры делают все возможное для окончания войны.