Что известно о курьезе, который случился с Трампом в Белом доме?

Перед началом открытой части встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского с европейскими коллегами рядом включенный микрофон случайно зафиксировал слова американского президента, вероятно, о главе Кремля Владимире Путине.

На видео видно, как Трамп разговаривает с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот благодарит его за что-то и задает вопрос, на который американский лидер отвечает:

Я думаю, что он хочет заключить сделку. Вы понимаете? Как бы это безумно не звучало,

– сказал американский лидер.

Вероятно, речь шла о российском президенте: Макрон, кажется, уточнял, готов ли Путин завершать войну, а Трамп уверял, что именно так.

Включенный микрофон случайно записал слова Трампа, вероятно, о Путине: смотрите видео

Что говорил Трамп о готовности Путина к миру?