Підозрювали у саботажі Ізраїль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Чому Ердогану вимкнули мікрофон в ООН?
У ООН вимикали мікрофон лідерам Туреччини та Індонезії на конференції ООН по розв'язанню палестинського питання та імплементації рішення про 2 країни (Ізраїль та Палестину).
ЗМІ спочатку писали про саботаж Ізраїлю, але потім в управлінні комунікацій Туреччини пояснили, що сталося.
Мікрофон Ердогану вимикали через процедуру. Лідери мали 5 хвилин та промову, інші – 3 хвилини. Оплески у залі призвели до того, що Ердогану таки дали договорити.
Радбез ООН збирався через російські літаки в Естонії: що відомо
Міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що сили Великої Британії та НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно.
Представник Росії в Раді Безпеки ООН Дмитро Полянський, коментуючи звинувачення, заявив, що європейські лідери "ненавидять" Росію.
Міністр закордонних справ Нідерландів, виступаючи від імені трьох країн Бенілюксу, також "найрішучіше засудив ці порушення". Він наголосив, що це стається вже не вперше, й ігнорувати такі дії не можна.
Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав інцидент в Естонії "небезпечною ескалацією з боку Росії" та "грубим порушенням міжнародного права".