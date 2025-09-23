Варто розуміти, що вся оборонна сфера Росії залежить від експорту газу й нафти. Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що це ключові ресурси країни-агресорки.

З чим уже зараз не може впоратися Путін

Доходи від сировини важливі для забезпечення всіх економічних, соціальних і стратегічних проєктів. Війну завжди фінансували завдяки коштам від експорту, які отримували через тіньові схеми.

Зараз США та Європа намагаються цьому протистояти. Останні місяці Україна проводить активні операції зі знищення заводів з нафтопереробки, комунікаційних шляхів, які йшли не тільки у Європу, але й треті країни.

Це суттєво зменшує прибутки Кремля, які йшли не тільки на армію, але й на інформаційні війни. Також це підриває забезпечення військ для проведення бойових операцій різного рівня,

– наголосив генерал армії.

Тому є два ключі аспекти: фінансовий та бойовий. Саме над цими завданнями сьогодні працює Україна. Для того, щоб компенсувати втрати, які ми вже завдали, Росії знадобиться кілька місяців. Втім війна продовжує споживати чимало ресурсів на мільярди доларів.

Ця ситуація підриває економіку, оборонний комплекс Росії та реалізацію програм, які потрібно фінансувати. Зупинка заводів, виробництв провокує соціальну проблему, яка викликає соціальну нестабільність у деяких регіонах.

Якщо ми побачимо ще ефективніші перемоги на фронті, то це може спровокувати глобальну модель протистояння у суспільстві. Це вдарить по Путіну у форматі протестів, незадоволення і послабить його режим,

– підкреслив Микола Маломуж.

Російський диктатор не зможе з цим впоратися. Тому падіння економіки є системним і призведе до багатотермінових ударів по конкретних сегментах: військових, оборонних, економічних, соціальних, а в перспективі й політичних. Приблизно через рік саме ці сегменти будуть визначальними й Путін не зможе цьому протистояти.

Що кажуть у Росії про проблеми в економіці?