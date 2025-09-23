Стоит понимать, что вся оборонная сфера России зависит от экспорта газа и нефти. Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что это ключевые ресурсы страны-агрессора.

С чем уже сейчас не может справиться Путин

Доходы от сырья важны для обеспечения всех экономических, социальных и стратегических проектов. Войну всегда финансировали благодаря средствам от экспорта, которые получали через теневые схемы.

Сейчас США и Европа пытаются этому противостоять. Последние месяцы Украина проводит активные операции по уничтожению заводов по нефтепереработке, коммуникационных путей, которые шли не только в Европу, но и третьи страны.

Это существенно уменьшает доходы Кремля, которые шли не только на армию, но и на информационные войны. Также это подрывает обеспечение войск для проведения боевых операций различного уровня,

– подчеркнул генерал армии.

Поэтому есть два ключевых аспекта: финансовый и боевой. Именно над этими задачами сегодня работает Украина. Для того, чтобы компенсировать потери, которые мы уже нанесли, России понадобится несколько месяцев. Впрочем война продолжает потреблять немало ресурсов на миллиарды долларов.

Эта ситуация подрывает экономику, оборонный комплекс России и реализацию программ, которые нужно финансировать. Остановка заводов, производств провоцирует социальную проблему, которая вызывает социальную нестабильность в некоторых регионах.

Если мы увидим еще более эффективные победы на фронте, то это может спровоцировать глобальную модель противостояния в обществе. Это ударит по Путину в формате протестов, недовольства и ослабит его режим,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Российский диктатор не сможет с этим справиться. Поэтому падение экономики является системным и приведет к многосрочным ударам по конкретным сегментам: военным, оборонным, экономическим, социальным, а в перспективе и политическим. Примерно через год именно эти сегменты будут определяющими и Путин не сможет этому противостоять.

Что говорят в России о проблемах в экономике?