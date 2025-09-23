Про це пише 24 Канал з посиланням на його виступ в Генасамблеї ООН.

Що заявив Трамп про закінчення війни в Україні?

Дональд Трамп поділився, що вважав, що це буде найпростіше закінчити війну в Україні через його стосунки з російським диктатором Путіним.

Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Всі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося,

– заявив він.

Глава Білого дому Трамп сказав, що "це мало бути лише невеликою сутичкою". Він додав, що це не додає Росії престижу, а навпаки робить її поганою.

"Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже 3 з половиною роки і вбивають від 5000 до 7000 солдатів з обох сторін", – підкреслив Трамп.

Вкотре він повторив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Ця війна ніколи не повинна була відбутися. Вона показує, що таке лідерство, що погане лідерство може зробити з країною", – додав Трамп.