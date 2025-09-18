Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа и Кира Стармера в четверг, 18 сентября.

Какие заявления о войне в Украине сделал Трамп?

Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин его подвел.

На вопрос о следующих шагах по завершению войны в Украине президент США повторил свои предыдущие слова для прессы: Трамп в очередной раз сказал, что вторжение не произошло бы, если бы он был президентом.

Политик также утверждает, что его администрация завершила семь войн, большинство из которых, по его словам, "не считались возможными для завершения".

Во время пресс-конференции Дональд Трамп выразил надежду, что вскоре будут позитивные новости, но добавил, что война якобы "не влияет на США". Президент отметил, что чувствует определенный долг завершить войну в Украине.

Напомним, во время президентской кампании 2024 года Трамп неоднократно заявлял, что может прекратить войну в Украине "в течение 24 часов". С тех пор он неоднократно разговаривал как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, надеясь достичь мирного соглашения.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что рост масштабов российских атак на Украину свидетельствует о росте безрассудства Владимира Путина. Поэтому, по его словам, мир должен усиливать давление на Москву.

