Политолог Олег Саакян рассказал в эфире 24 Канала, что подобные заявления Трампа стоит воспринимать спокойно. Все потому, что он часто повторяет одно и то же, но результаты вследствие этого есть не всегда.
На что указывают высказывания Трампа о войне?
Олег Саакян подчеркнул, что позиция Трампа по Украине и России остается неизменной уже почти год.
Поэтому не надо питать иллюзий, что она так легко может измениться в ближайшее время. Трамп всегда популистски пытается возглавлять тренд и не ради того, чтобы что-то изменить, а чтобы им воспользоваться,
– предположил он.
То есть американский лидер каждый раз говорит другие вещи. Это происходит тогда, когда ему выгодно.
По словам политолога, электоральная ситуация в США, за которой так следит Трамп, пока не слишком жесткая, но все постепенно меняется.
Поэтому американскому президенту уже приходится называть Путина агрессором. Неспроста он впервые использовал именно это слово,
– отметил Саакян.
Кроме того, США объявили о введении санкций против иностранных компаний, которые сотрудничают с Россией, в частности помогают ей в военно-промышленном комплексе.
Это, вероятно, связано с тем, чтобы показать своим однопартийцам, что он якобы давит на Россию и Владимира Путина. Однако, выглядит, что Трамп будет делать это очень осторожно, чтобы сохранить возможности дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором.
Что говорит Трамп о российско-украинской войне?
Трамп обещал, что в ближайшее время переговорный процесс между Россией и Украиной сдвинется с "мертвого места". Однако этого не произошло. Когда его спросили, кто в этом виноват, президент США ответил, что это не имеет значения.
Во время встречи с премьером Великобритании Трамп сказал, что Путин его подвел. Мол, он считал, что завершить российско-украинскую войну будет легче, однако, из-за отношений с кремлевским диктатором, это оказалось гораздо сложнее.
Трамп отметил, что Соединенные Штаты Америки потратили на войну в Украине 250 миллиардов долларов. Он считает, что это плохо, ведь ситуация вышла из-под контроля и добавил, что теперь НАТО будет покупать американское оружие для поддержки нашего государства.