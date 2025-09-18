Політолог Олег Саакян розповів в етері 24 Каналу, що подібні заяви Трампа варто сприймати спокійно. Все тому, що він часто повторює одне й те ж, але результати внаслідок цього є не завжди.

На що вказують висловлювання Трампа щодо війни?

Олег Саакян підкреслив, що позиція Трампа щодо України та Росії залишається незмінною вже майже рік.

Тому не треба мати ілюзій, що вона так легко може змінитися найближчим часом. Трамп завжди популістськи намагається очолювати тренд і не заради того, аби щось змінити, а щоб ним скористатись,

– припустив він.

Тобто американський лідер кожного разу говорить інші речі. Це відбувається тоді, коли йому вигідно.

За словами політолога, електоральна ситуація у США, за якою так стежить Трамп, поки не надто жорстка, але все поступово змінюється.

Тому американському президенту вже доводиться називати Путіна агресором. Неспроста він вперше використав саме це слово,

– зауважив Саакян.

Крім того, США оголосили про запровадження санкцій проти іноземних компаній, які співпрацюють із Росією, зокрема допомагають їй у військово-промисловому комплексі.

Це, ймовірно, пов'язано з тим, щоб показати своїм однопартійцям, що він начебто тисне на Росію та Володимира Путіна. Однак, виглядає, що Трамп робитиме це дуже обережно, аби зберегти можливості подальшої співпраці із країною-агресоркою.

Що говорить Трамп про російську-українську війну?