Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Трамп сказал об этом публично. Но пока это не свидетельствует о том, что Соединенные Штаты резко поднимут объемы поставок оружия Украине.
Почему Трамп заговорил о границах 1991 года?
Как отметил Рейтерович, заявление Трампа о границах 1991 года прозвучало на фоне определенных успехов ВСУ в Донецкой области. Там удалось освободить 160 квадратных километров территории.
Такие заявления также могут быть своеобразным давлением на Россию. Трамп демонстрирует, что вместе с союзниками Украина способна создать проблемы для страны-агрессора.
Это – элемент давления и поднятия ставок. Заявление уже вызвало истерику в России. Они прям раздражены. Трамп подумал, если Путин может заниматься поднятием ставок, то почему он не может?
– отметил Рейтерович.
Это может сыграть как в позитив, так и в негатив для Украины. Все будет зависеть от того, как дальше будет реагировать Трамп и какие решения он примет
Трамп раскритиковал Россию
- Дональд Трамп написал, что война создает экономические проблемы для России. Там уже есть проблемы с топливом.
- Он подчеркнул, что Россия буквально бесцельно воюет уже более чем 3,5 года. "Настоящая военная сила" могла бы победить менее чем за неделю. Поэтому Россия похожа на бумажного тигра.
- При этом Трамп считает, что война в Украине закончится еще нескоро. Также сейчас рано говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Но их уже будут обсуждать.