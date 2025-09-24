Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Трамп сказал об этом публично. Но пока это не свидетельствует о том, что Соединенные Штаты резко поднимут объемы поставок оружия Украине.

К теме Зеленского больше не просят идти на уступки, а побуждают к возвращению территории, – CNN

Почему Трамп заговорил о границах 1991 года?

Как отметил Рейтерович, заявление Трампа о границах 1991 года прозвучало на фоне определенных успехов ВСУ в Донецкой области. Там удалось освободить 160 квадратных километров территории.

Такие заявления также могут быть своеобразным давлением на Россию. Трамп демонстрирует, что вместе с союзниками Украина способна создать проблемы для страны-агрессора.

Это – элемент давления и поднятия ставок. Заявление уже вызвало истерику в России. Они прям раздражены. Трамп подумал, если Путин может заниматься поднятием ставок, то почему он не может?

– отметил Рейтерович.

Это может сыграть как в позитив, так и в негатив для Украины. Все будет зависеть от того, как дальше будет реагировать Трамп и какие решения он примет

Трамп раскритиковал Россию