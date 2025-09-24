Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему изменение позиции Трампа по Украине может быть опасным?

Ник Патон Уолш, главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности, говорит, что Трамп так много раз менял свое мнение относительно Украины, что это уже стало обыденностью.

Трамп больше не хочет, чтобы война закончилась сейчас. Он считает, что она может продолжаться до тех пор, пока Украина не отвоюет то, чего она почти наверняка не сможет достичь. (...) Зеленского больше не просят идти на неприятные уступки по земле. Вместо этого его теперь побуждают к невозможному возвращению земли, которую Украина не смогла вернуть летом 2023 года во время тщательно подготовленного контрнаступления. Ни один из этих вариантов не является легким решением, которое бы укрепило позиции Зеленского или сделало Украину сильной,

– анализирует медийщик.

CNN обращают внимание, что Трамп отмечает экономическую слабость России после украинских атак. Но Кремль находится в другой общественной парадигме.

"Страна, которая может выдержать около миллиона жертв, может справиться с экономической нестабильностью или игнорировать ее. Москва может выдержать эту боль, а когда она станет слишком сильной, Китай, ее ключевой финансовый партнер, вероятно, найдет способ помочь", – говорится в статье.

Интересно! По мнению работников CNN, сообщение Трампа от 23 сентября о поддержке Украины привлекает внимание еще кое-чем. Президент говорит об альянсе как о чем-то чужеродном, мол, НАТО может покупать оружие у США и делать с ним что хочет. А слова "В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего (...) Всем удачи!" журналисты расценили так: Трамп говорит о войне, которую он пообещал закончить, как о чем-то, в чем другим должно повезти.

Ник Патон Уолш подчеркивает: Украине нужно финансирование, человеческие ресурсы и одновременный крах России, чтобы вернуть свои территории. Сообщение Трампа фактически фиксирует то, что Украина будет воевать бесконечно.

В то же время Трамп не смог точно сказать, как относится к Путину, когда его спросили об этом.

Его политика остается маятником, что колеблется между мировоззрением союзников, без которых США не могут жить, и кем-то, кто ему непонятным образом нравится и кому он до сих пор доверяет – Путиным,

– сделали вывод в CNN.

Добавим, что вечером 24 сентября Рубио встретился с Лавровым.

Западные СМИ скептичны относительно новых заявлений Трампа

У NYT считают, что президент США может "умыть руки" и дистанцироваться от ситуации в Украине. Корреспондент этого издания в Белом доме заметил: европейцы ломали голову над заявлением Трампа. Союзники боятся, что "на самом деле Трамп готовит почву для начала восстановления полноценных дипломатических и торговых отношений с Москвой, что давно было одной из его целей и целей Путина".

То же самое пишут в The Telegraph. Их статья вышла под заголовком "Трамп умывает руки от войны в Украине". Медийщики указали, что потрясающий разворот президента США в итоге может стать плохой новостью для Зеленского. Это было впечатляюще даже для непредсказуемого президента США. Но лидер Америки не взял на себя никаких новых обязательств, кроме продолжения передачи оружия НАТО для Украины.