Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Контекст Трамп раскритиковал ООН на дебатах Генассамблеи ООН и вспомнил о войне в Украине: основные заявления

Что имел в виду Трамп, когда критиковал ООН 23 сентября?

Джеймс Лендейл, дипломатический корреспондент BBC, детально изучил речь президента США. Журналист считает, что Трамп в своем выступлении очень четко изложил свое видение мира и свою идеологию, которую еще называют трампизмом.

Трамп в ООН остро критиковал своих оппонентов и их идеи. Он заявил, что США переживают золотой век, а вот ООН не использует свой потенциал и пишет только письма с осуждением.

Частично Трамп прав. Но то, что он предлагает взамен, довольно сомнительное.

Он считает, что глобальные кризисы лучше всего решать путем встреч влиятельных людей, таких как он, и заключения соглашений, а не с помощью многосторонних организаций, таких как ООН, для разработки коллективных решений. Во времена Трампа США прекратили финансирование ООН, заставив организацию сократить гуманитарную деятельность во всем мире,

– подчеркнул Лендейл.

Трамп назвал зеленую энергетику и иммиграцию двухвостым монстром. По его мнению, Европа разрушает свое наследие и ставит христианство под угрозу.

Но важнее этой речи BBC считает сообщение об Украине – то, что Киев может вернуть себе границы 1991 года. Впрочем, там было сказано, что Украине в этом помогут ЕС и НАТО, а вот об участии США речь не шла.

Интересно! Трамп также критиковал ООН за то, что там не работали эскалатор и телесуфлер. В Белом доме даже обещали провести расследование, кто остановил эскалатор. Но СМИ пишут, что в этом виновата команда самого Трампа.

Владимир Зеленский также критикует ООН

Если в выступлении украинского президента 23 сентября частично говорилось о неэффективности этой организации, то выступление 24 сентября было почти полностью посвящено этому вопросу. Зеленский отметил, что ООН не может остановить войны, а сдвигов по тем вопросам, о которых он говорил в ООН год назад, нет. Поэтому нечего надеяться на международные организации – помочь могут только оружие и сильные партнеры.