Что случилось с Трампом на Генассамблее ООН?

Дональд Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН пожаловался на технические проблемы. Американский президент пошутил, что все, что он получил от ООН, – это эскалатор, который остановился посередине, и неисправный телесуфлер.

Если бы первая леди (Мелания Трамп – 24 Канал) не была в прекрасной форме, она бы упала. Но мы в прекрасной форме... а потом телесуфлер не сработал, это две вещи, которые я получил от ООН,

– сказал американский лидер.

Эскалатор застрял перед Дональдом и Меланией Трамп: смотрите видео

Относительно телесуфлера президент США добавил, что не против выступать без него и "говорить от всего сердца". Однако добавил, что оператор телесуфлера оказался в "большой беде".

Кроме того, Трамп в очередной раз напомнил о 7 войнах, которые, мол, он якобы остановил. После этого он пошутил, что не получил звонка от ООН с предложением помочь в завершении сделки.

