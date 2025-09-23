Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сталось із Трампом на Генасамблеї ООН?

Дональд Трамп під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН поскаржився на технічні проблеми. Американський президент пожартував, що все, що він отримав від ООН, – це ескалатор, який зупинився посередині, та несправний телесуфлер.

Якби перша леді (Меланія Трамп – 24 Канал) не була у чудовій формі, вона б упала. Але ми в чудовій формі… а потім телесуфлер не спрацював, це дві речі, які я отримав від ООН,

– сказав американський лідер.

Ескалатор застряг перед Дональдом та Меланією Трамп: дивіться відео

Щодо телесуфлера президент США додав, що не проти виступати без нього і "говорити від щирого серця". Проте додав, що оператор телесуфлера опинився у "великій халепі".

Крім того, Трамп вкотре нагадав про 7 війн, які, мовляв, він нібито зупинив. Після цього він пожартував, що не отримав дзвінка від ООН із пропозицією допомогти у завершенні угоди.

