Что говорит Зеленский в ООН 24 сентября?
Зеленский привел пример Афганистана, где талибы затянули страну назад в прошлое, в темные века. В некоторых странах Латинской Америки картели сильнее правительств. В свое время мир проигнорировал потребность Грузии в помощи после нападения России. Для Европы ничего не будет стоить поддержать Молдову. Надо уже сейчас помочь финансами и энергетически – не только словами или политическими жестами. Если не помочь Молдове, цена будет значительно выше. Россия пытается сделать из Молдовы то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. Глобальная реакция недостаточна. Год назад Зеленский предупреждал о рисках для ЗАЭС – ничего не изменилось, там снова блэкаут. Россия не хочет прекращать огонь. Она похитила тысячи украинских детей. Часть из них вернули, но сколько времени понадобится, чтобы освободить всех? Детство проходит значительно быстрее, чем взрослые могут помочь. Зеленский сравнил ситуацию с Израилем, где также не смогли вернуть всех заложников ХАМАСа. Даже во время кровопролития ни одна международная институция не способна остановить его – такими слабыми стали эти институции. Возьмите Судан, Сомали, Палестину – на что они могут рассчитывать от ООН? Разве что на заявления. Нет гарантий безопасности, кроме друзей и оружия. Это ужасно, но так и есть. Ни один украинец не выбирал такой действительности. Украинцы выбрали бы другой путь, они мирные люди, но они хотят жить. Именно поэтому мы инвестируем в оборонную промышленность. Никто, кроме нас, гарантировать безопасность не может – только сильные альянсы и сильные партнеры, только наше оружие. Международное право полностью не работает, если у вас нет сильных друзей, которые желающие стать за вас.
Сейчас коллапс международного права и слабость международных институтов
Хочешь мира – готовься к войне
