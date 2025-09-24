Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що мав на увазі Трамп, коли критикував ООН 23 вересня?

Джеймс Лендейл, дипломатичний кореспондент BBC, детально вивчив промову президента США. Журналіст вважає, що Трамп у своєму виступі дуже чітко виклав своє бачення світу та свою ідеологію, яку ще називають трампізмом.

Трамп в ООН гостро критикував своїх опонентів і їхні ідеї. Він заявив, що США переживають золоту добу, а от ООН не використовує свій потенціал і пише тільки листи із засудженням.

Частково Трамп має рацію. Але те, що він пропонує натомість, досить сумнівне.

Він вважає, що глобальні кризи найкраще вирішувати шляхом зустрічей впливових людей, таких як він, і укладання угод, а не за допомогою багатосторонніх організацій, таких як ООН, для розробки колективних рішень. За часів Трампа США припинили фінансування ООН, змусивши організацію скоротити гуманітарну діяльність у всьому світі,

– підкреслив Лендейл.

Трамп назвав зелену енергетику та імміграцію двохвостим монстром. На його думку, Європа руйнує свою спадщину і ставить християнство під загрозу.

Але важливішим за цю промову BBC вважає допис про Україну – те, що Київ може повернути собі кордони 1991 року. Втім, там було сказано, що Україні в цьому допоможуть ЄС і НАТО, а от про участь США не йшлося.

Цікаво! Трамп також критикував ООН за те, що там не працювали ескалатор і телесуфлер. У Білому домі навіть обіцяли провести розслідування, хто зупинив ескалатор. Але ЗМІ пишуть, що в цьому винна команда самого Трампа.

Володимир Зеленський також критикує ООН

Якщо у виступі українського президента 23 вересня частково ішлося про неефективність цієї організації, то виступ 24 вересня був майже повністю присвячений цьому питанню. Зеленський наголосив, що ООН не може зупинити війни, а зрушень щодо тих питань, про які він говорив в ООН рік тому, нема. Тож годі сподіватися на міжнародні організації – допомогти можуть тільки зброя та сильні партнери.