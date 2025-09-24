Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому зміна позиції Трампа щодо України може бути небезпечною?

Нік Патон Волш, головний кореспондент CNN з питань міжнародної безпеки, говорить, що Трамп так багато разів змінював свою думку стосовно України, що це вже стало буденністю.

Трамп більше не хоче, щоб війна закінчилася зараз. Він вважає, що вона може тривати доти, доки Україна не відвоює те, чого вона майже напевно не зможе досягти. (...) Зеленського більше не просять йти на неприємні поступки щодо землі. Натомість його тепер спонукають до неможливого повернення землі, яку Україна не змогла повернути влітку 2023 року під час ретельно підготовленого контрнаступу. Жоден з цих варіантів не є легким рішенням, яке б зміцнило позиції Зеленського або зробило Україну сильною,

– аналізує медійник.

CNN звертають увагу, що Трамп наголошує на економічній слабкості Росії після українських атак. Але Кремль перебуває в іншій суспільній парадигмі.

"Країна, яка може витримати близько мільйона жертв, може впоратися з економічною нестабільністю або ігнорувати її. Москва може витримати цей біль, а коли він стане надто сильним, Китай, її ключовий фінансовий партнер, ймовірно, знайде спосіб допомогти", – мовиться у статті.

Цікаво! На думку працівників CNN, допис Трампа від 23 вересня про підтримку України привертає увагу ще дечим. Президент говорить про альянс як про щось чужорідне, мовляв, НАТО може купувати зброю у США і робити з нею що хоче. А слова "У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого (...) Всім удачі!" журналісти розцінили так: Трамп говорить про війну, яку він пообіцяв закінчити, як про щось, у чому іншим має пощастити.

Нік Патон Волш підкреслює: Україні потрібно фінансування, людські ресурси і одночасний крах Росії, щоб повернути свої території. Допис Трампа фактично фіксує те, що Україна воюватиме нескінченно.

В той же час Трамп не зміг точно сказати, як ставиться до Путіна, коли його запитали про це.

Його політика залишається маятником, що коливається між світоглядом союзників, без яких США не можуть жити, та кимось, хто йому незрозумілим чином подобається і кому він досі довіряє – Путіним,

– зробили висновок у CNN.

Додамо, що увечері 24 вересня Рубіо зустрівся з Лавровим.

Західні ЗМІ скептичні щодо нових заяв Трампа

У NYT вважають, що президент США може "вмити руки" та дистанціюватися від ситуації в Україні. Кореспондент цього видання в Білому домі зауважив: європейці ламали голову над заявою Трампа. Союзники бояться, що "насправді Трамп готує ґрунт для початку відновлення повноцінних дипломатичних і торговельних відносин з Москвою, що давно було однією з його цілей та цілей Путіна".

Те саме пишуть у The Telegraph. Їхня стаття вийшла під заголовком "Трамп умиває руки від війни в Україні". Медійники вказали, що приголомшливий розворот президента США у підсумку може стати поганою новиною для Зеленського. Це було вражаюче навіть для непередбачуваного президента США. Але лідер Америки не взяв на себе жодних нових зобов'язань, окрім продовження передачі зброї НАТО для України.