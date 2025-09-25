Водночас жодних пояснень з боку президента США стосовно таких змін не було. Припускають, що таким чином Дональд Трамп хоче вийти з участі у врегулюванні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що може означати зміна позиції Трампа?

За даними видання, Дональд Трамп, схоже, хоче вийти з конфлікту після того, як йому не вдалося посадити Володимира Путіна за стіл переговорів, через що шанси виступити посередником між двома сторонами зменшилися.

Як і в багатьох політичних заявах пана Трампа, важко передбачити його справжні переконання, і неможливо гарантувати, що він знову не змінить позиції,

– ідеться у статті.

Зазначається, що Дональд Трамп є мінливим у дотриманні тих чи інших позицій. За словами співрозмовників, його погляди на зовнішню політику радше зумовлені почуттями та образами, аніж стратегічним аналізом.

Водночас наголошують, що, ймовірно, навіть радники Дональда Трампа були шоковані його нещодавньою заявою про те, що Україна після років боротьби зможе повернути п'яту частину країни, яка зараз окупована.

Колишня високопосадовиця Пентагону Лора Купер каже, що сьогодні США не надають допомоги Україні, і лише європейці можуть підтримати Київ у боротьбі, але невідомо як вони можуть допомогти здобути мир без США.

Про що свідчить нова риторика Трампа?

Дональд Трамп під час зустрічі із Зеленським відзначив здатність України протистояти Росії. Після переговорів Трамп заявив, що за підтримки Європи та НАТО Україна може повернути окуповані території.

Зауважимо, що у The Wall Street Journal повідомляли, що нещодавній зміні риторики Дональда Трампа посприяли незначні досягнення на фронті та переконання з боку радників і Володимира Зеленського.

The Telegraph повідомляло, що такими заявами Трамп дав зрозуміти, що відповідальність за підтримку України покладає на Європу та НАТО, і що США більше не будуть головним гравцем у питанні допомоги.

Політолог Ігор Рейтерович для 24 Каналу теж припустив, що заява Трампа про кордони 1991 року пролунала на тлі певних успіхів ЗСУ на Донеччині. Там вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів території.