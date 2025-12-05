Водночас союзники США опинилися під загрозою, а міжнародні закони втратили силу. Так вважає журналіст Independent Сем Кілі, пише 24 Канал.

Якої помилки припустився Трамп?

Російська стратегічна політика, відома як доктрина Герасимова, полягає у тому, що "хаос у лавах ворога є перемогою і шляхом до величі". І Росія досягла неочікуваного результату, маніпулюючи адміністрацією Трампа.

На тлі останніх зусиль Вашингтона вгодити "російському трону" спецпредставник Стів Віткофф спільно із зятем Трампа, бізнесменом Джаредом Кушнером вирушили до Москви для проведення переговорів.

Переговори російської та американської делегації тривали близько п'яти годин, проте за результатами зустрічі, у Кремлі дійшли лише до одного різкого висновку – "ми не наблизилися до вирішення кризи в Україні".

Сем Кілі вважає, що було б дивно, чому США беруть на себе керівну роль в цих перемовинах та чому це рішення схвалюють інші "союзники" по НАТО, якби не той факт, що в Європі наразі немає чіткого лідера.

В Європі немає жодного лідера, готового сказати вголос те, що всі, безсумнівно, знають. Що Трамп не посередник, він навіть не нечесний посередник, коли справа доходить до України – він не на тому боці,

– ідеться у статті.

Що не так із Віткоффом?

Віткоффа вважали некомпетентним дипломатом, який підлещувався до Кремля, не робив нотаток, не мав свого перекладача, після чого задоволений виходив із зустрічей з Путіним "колишнім підполковником КДБ".

Сем Кілі нагадав, що в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону Стів Віткофф описував Путіна як "чудову, надзвичайно розумну та чесну людину", а також "непоганого хлопця".

За його словами, ці описи викликали огиду у родин загиблих опозиціонерів, а також у всіх мешканців районів Донецької області, де "війська Володимира Путіна спалили землю і безжально вбивали людей".

Зазначається, що Путін відкинув оновлений варіант мирного плану. На думку Кілі, він прагне повернутися до початкової версії "мирної угоди", яку таємно розробляли Віткофф і радник Кремля Кирило Дмитрієв.

Як Путін впливає на Трампа?