Що відбувається на Добропільському напрямку?

Судячи з усього, це пов'язано з активізацією частини сил зі складу 51-ї загальновійськової армії Росії на фланзі, суміжному зі смугою 8-ї ЗВА, а також контратаками ЗСУ в напрямку Родинське – Разіне. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

На інших ділянках по всій смузі 51-ї ЗВА противник веде інтенсивне накопичення живої сили та матеріально-технічних засобів для продовження активного наступу в найближчій перспективі. Основними з цих ділянок стали район Новоекономічного, Дорожного, Іванівки та Шахового.

5-та 9-та ОМСБр 51-ї, посилені 1-ї ОМСБр, ймовірно, готуються до фінального ривку в північну частину Мирнограда, оскільки відбувається накопичення сил в районі Новоекономічного та Миколаївки. При цьому, діючи з боку Миролюбівки, вони намагаються обійти село Промінь з півночі в напрямку Козацького та Балагану.

110-та, 39-та, 5-та та частина сил 1-ї ОМСБр були змушені тимчасово зупинитися – ЗСУ останні кілька днів активно контратакували у напрямку раніше окупованого Червоного Лиману. Станом на ранок 12 жовтня запеклі бої велися за залишки села і лісосмуги на південь від нього. Відповідно, противник не просунувся в напрямку Родинського і Білицького, хоча його невеликі піхотні групи присутні в посадках вздовж залізниці на північ від Родинського, які встигли забігти туди з боку Сухецького ще під час прориву противника на Золотий Колодязь.

У районі Дорожнього і між Іванівкою та Новим Шаховим ворог продовжує накопичувати окремі штурмові групи. Це свідчить про гостре бажання росіян найближчим часом вибити українські підрозділи з району Никанорівки та просунутися в бік нещодавно відбитого ЗСУ Вільного.

Третій тиждень поспіль ворог намагається розширити "горловину" свого вклинення на Добропільському напрямку у напрямку Нове Шахове – Шахове, але поки що, крім захоплення Дорожнього, не має прийнятних для себе результатів. Ситуація на цій ділянці досить неоднозначна.

З одного боку, захоплення противником Дорожнього та утримання ним своїх позицій уздовж рубежу Іванівка – Нове Шахове дає росіянам непогані шанси не тільки не допустити оточення своїх передових підрозділів, але й можливість організовувати атакувальні дії безпосередньо в напрямку Добропілля.

З іншого боку, Сили оборони України продовжують утримувати позиції в районі Никанорівки та Білицького, а також у трикутнику Паньківка – Шахове – Володимирівка. У такий спосіб вони зберігають здатність відрізати окупантів, які діють на північний захід від цього трикутника.

Як росіянам не вдалося реалізувати свої плани?

Судячи з усього, вороже командування розуміє гіпотетичну небезпеку такої ситуації для себе і тому кілька днів тому зробило низку кроків. Основним з них стало введення в бій підрозділів морської піхоти в напрямках Полтавка – Володимирівка і Новоторецьке – Володимирівка, а також наполегливі атаки 51-ї ЗВА в напрямку Нове Шахове – Шахове.

Сенс цих дій зрозумілий. Противник прагне повністю витіснити українські війська з вищезгаданого трикутника, який загрожує тилу його 51-ї ЗВА. Досить показовим стало те, як росіяни 9 – 10 жовтня проводили штурми.

Спочатку вони, діючи невеликими піхотними групами, намагалися приховано вийти на східні околиці Володимирівки та Шахового. Судячи з усього, лише одній невеликій штурмовій групі вдалося "зачепитися" за позицію на схід від дороги, що веде на Дружківку через Шахове.

За цим відбувся досить масований, як на наш час, "накат". При цьому кількість використаної ворогом бронетехніки в різних джерелах оцінюється по-різному, проте явно становила не менше півтора десятка одиниць. Водночас росіяни зосередилися на діях саме у напрямку Володимирівки.

Хоч під час свого просування і прориву української оборони росіяни зазнали значних втрат, все ж вони зуміли увійти у Володимирівку і навіть висадити там близько 76 штурмовиків. Крім того, були зафіксовані спроби наростити зусилля завдяки перекиданню підкріплень через Коптєво, оскільки без цього росіянам складно утримати позиції.

Ці дії противника, безсумнівно, становили пряму загрозу для підрозділів СОУ, які діють на цьому напрямку. Саме тому українське командування відреагувало досить швидко, здійснивши комплексне вогневе ураження окупантів, які прорвалися в тактичну глибину його бойових порядків, та тактичних резервів, що почали підходити на цей напрямок.

У результаті, за повідомленнями з різних джерел, частина з тих, хто прорвався, була знищена в самій Володимирівці. Резервні підрозділи противника, що висувались з півдня для закріплення, також зазнали значних втрат і були змушені припинити просування.

Зараз можна констатувати, що так званий "накат", проведений противником на лівому фланзі смуги 8-ї ЗВА в інтересах 51-ї ЗВА, не досяг поставлених цілей. Загроза тилу 51-ї ЗВА противника не ліквідована і продовжує існувати.

Ба більше, російське угруповання морської піхоти, зосереджене і розгорнуте в смузі 8-ї ЗВА, яке явно призначалося для наступу на Костянтинівку і Дружківку, зараз втягнуте у виснажливі фронтальні зустрічні бої з СОУ на Добропільському напрямку. Чим довше це триватиме, тим проблематичнішим стане для ворога його застосування за своїм початковим планом.

Кілька важливих нюансів про актуальну ситуацію на фронті

Зараз остаточні результати боїв за Володимирівку мені не відомі. Однак очевидно, що щонайменше 1 – 2 батальйони зазнали серйозних втрат.

У зв'язку з нинішньою ситуацією на Добропільському напрямку виділю ще кілька моментів.

1. Дуже слабка взаємодія між відповідними командними структурами противника. Зусилля російських морських піхотинців і 8-ї ЗВА, що діяли в напрямку Володимирівки, 51-ша ЗВА підтримала дуже слабо.

2. Наявність суттєвих проблем з боєздатністю у російських підрозділах, які діють як у "горловині", так і "на вершині" так званого "Добропільського вклинення".

3. Достатньо специфічне розуміння командуванням 51-ї ЗВА противника поточної оперативно-тактичної ситуації у власній смузі. Замість цілком логічного рішення щодо прориву на Шахове і Софіївку із заходу, який би повністю усунув загрозу тилу 51-ї ЗВА, росіяни продовжують мріяти про прорив до Добропілля, Мирнограда і на північ від Покровська. Цілком допускаю, що командування 51-ї ЗВА може вважати, що морська піхота "зробить за нього його роботу", однак в неї є відчутні прогалини в бойовій ефективності.

4. Усе триватиме в тому ж ключі, що і зараз. У СОУ може з'явитися шанс повністю "зачистити" плацдарм 51-ї ЗВА на річці Казенний Торець на північ від Мирнограда і таким чином зняти загрозу оточення Покровського району оборони. Або, як мінімум, значно її зменшити.