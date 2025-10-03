В частности, под угрозой Константиновка на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя 11 армейского корпуса Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.

Какая ситуация в Константиновке?

Запорожец рассказал, что есть информация, что на ростовских полигонах Россия проводит подготовку личного состава для штурмов именно в городе.

Похоже, враг планирует или дозахватить Часов Яр, или подготовиться к боевым действиям в Северске или, скорее всего, в Константиновке.

По словам представителя, россияне начали активнее применять тактическую авиацию именно по Константиновке. Военные, которые наблюдают за ситуацией в городе, говорят, что на прошлой и этой неделе еще не было дня, чтобы Константиновка не горела.

В то же время в сентябре украинские силы вывели там из строя около 2,5 тысячи оккупантов.

Сейчас ситуация в городе стабильная, противника там нет. И он, как уже отмечалось, может пытаться добраться до окрестностей, в частности, попытаться атаковать город, продвигаясь по трассе Т-0504 Покровск – Константиновка.

