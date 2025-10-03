В частности, под угрозой Константиновка на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя 11 армейского корпуса Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.
Какая ситуация в Константиновке?
Запорожец рассказал, что есть информация, что на ростовских полигонах Россия проводит подготовку личного состава для штурмов именно в городе.
Похоже, враг планирует или дозахватить Часов Яр, или подготовиться к боевым действиям в Северске или, скорее всего, в Константиновке.
По словам представителя, россияне начали активнее применять тактическую авиацию именно по Константиновке. Военные, которые наблюдают за ситуацией в городе, говорят, что на прошлой и этой неделе еще не было дня, чтобы Константиновка не горела.
В то же время в сентябре украинские силы вывели там из строя около 2,5 тысячи оккупантов.
Сейчас ситуация в городе стабильная, противника там нет. И он, как уже отмечалось, может пытаться добраться до окрестностей, в частности, попытаться атаковать город, продвигаясь по трассе Т-0504 Покровск – Константиновка.
Последние новости фронта
За предыдущие сутки 2 октября на фронте произошло 162 боестолкновения, в частности, на Покровском направлении удалось остановить 48 штурмов, а на Новопавловском – 28.
Россияне заявляли о захвате Вербового в Днепропетровской области. Об этом также писали в DeepState. В то же время Генштаб утверждает, что это не соответствует действительности.
Кроме того, несколько дней назад аналитики сообщали о о продвижении россиян в Зверевом, а также вблизи Новоивановки и Березового.