Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение 110 отдельной механизированной бригады, которая контролирует этот участок.

Смотрите также Политолог раскрыл, как Кремль теряет возможности вести войну

Что известно о ситуации в Вербовом?

Военные отметили, что россияне с целью пропаганды распространили видео, на котором говорится якобы об оккупации Вербового. Однако 110 ОМБр знает, какая ситуация сейчас есть в населенном пункте и официально сообщает – село находится под контролем ВСУ.

В Вербовое действительно зашла диверсионно-разведывательная группа россиян, которые сняли там видео. Сразу же после "фотографирования" враг был уничтожен украинскими защитниками.

Ребята зашли в село, уничтожили остатки противника и зачистили населенный пункт. Вербовое под контролем 110 ОМБр. Информация на DeepState не соответствует действительности,

– пишут в бригаде.

Стоит отметить! OSINT-аналитики обозначили населенный пункт Вербовое как "серую" зону. Однако это понятие применяется к тем территориям, которые расположены между позициями двух противоборствующих сторон и формально не контролируется ни одной из них. В случае с Вербовым это не так, а значит утверждать, что село перешло в "серую" зону – нельзя.

Военные говорят, что у них уже возникают вопросы к информационной деятельности DeepState. У защитников складывается впечатление, что авторы ресурса работают на ИПСО противника, чтобы сделать "красной" большую часть территории.

Интересно, что в декабре народный депутат Марьяна Безуглая заявляла, что команде DeepState грозит мобилизация и закрытие проекта из-за давления от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Тогда аналитиков обвиняли в распространении ложной информации о возможном полном окружении войск ВСУ в районе Макаровки в Донецкой области.

Что известно о последних изменениях на фронте?