Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення 110 окремої механізованої бригади, яка контролює цю ділянку.

Що відомо про ситуацію у Вербовому?

Військові зазначили, що росіяни з метою пропаганди поширили відео, на якому йдеться нібито про окупацію Вербового. Однак 110 ОМБр знає, яка ситуація нараз є в населеному пункті й офіційно повідомляє – село знаходиться під контролем ЗСУ.

До Вербового дійсно зайшла диверсійно-розвідувальна група росіян, які зняли там відео. Одразу ж після "фотографування" ворог був знищений українськими захисниками.

Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника й зачистили населений пункт. Вербове під контролем 110 ОМБр. Інформація на DeepState не відповідає дійсності,

– пишуть у бригаді.

Варто зазначити! OSINT-аналітики позначили населений пункт Вербове як "сіру" зону. Однак це поняття застосовується до тих територій, які розташовані між позиціями двох протиборчих сторін і формально не контролюється жодною з них. У випадку з Вербовим це не так, а отже стверджувати, що село перейшло до "сірої" зони – не можна.

Військові говорять, що в них вже виникають питання до інформаційної діяльності DeepState. У захисників складається враження, що автори ресурсу працюють на ІПСО противника, аби зробити "червоною" більшу частину території.

Цікаво, що в грудні народна депутатка Мар'яна Безугла заявляла, що команді DeepState загрожує мобілізація та закриття проєкту через тиск від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Тоді аналітиків звинувачували в поширенні неправдивої інформації щодо можливого повного оточення військ ЗСУ в районі Макарівки на Донеччині.

Що відомо про останні зміни на фронті?