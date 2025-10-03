Зокрема, під загрозою Костянтинівка на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника 11 армійського корпусу Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.
Яка ситуація у Костянтинівці?
Запорожець розповів, що є інформація, що на ростовських полігонах Росія проводить підготовку особового складу для штурмів саме в місті.
Схоже, ворог планує або дозахопити Часів Яр, або підготуватися до бойових дій в Сіверську чи, скоріш за все, в Костянтинівці.
За словами речника, росіяни почали активніше застосовувати тактичну авіацію саме по Костянтинівці. Військові, які спостерігають за ситуацією у місті, кажуть, що минулого та цього тижня ще не було дня, щоб Костянтинівка не палала.
Водночас у вересні українські сили вивели там зі строю близько 2,5 тисячі окупантів.
Наразі ситуація у місті стабільна, противника там немає. Та він, як уже зазначалося, може намагатися дістатися до околиць, зокрема, спробувати атакувати місто, просуваючись по трасі Т-0504 Покровськ – Костянтинівка.
Останні новини фронту
За попередню добу 2 жовтня на фронті сталося 162 боєзіткнення, зокрема, на Покровському напрямку вдалося зупинити 48 штурмів, а на Новопавлівському – 28.
Росіяни заявляли про захоплення Вербового у Дніпропетровській області. Про це також писали у DeepState. Водночас Генштаб стверджує, що це не відповідає дійсності.
Окрім того, кілька днів тому аналітики повідомляли про просування росіян у Звіровому, а також поблизу Новоіванівки та Березового.