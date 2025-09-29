Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Де просунулися росіяни?

Зранку 29 вересня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.

За їхніми даними, окупаційні війська мають просування в 2 населених пунктах та ще біля двох.

Ворог просунувся у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового,

– ідеться в повідомленні.

Окупанти просунулися у Звіровому: дивіться на карті

Російські війська просунулися у Вербовому: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Новоіванівки: дивіться на карті

Агресор просунувся поблизу Березового: дивіться на карті

