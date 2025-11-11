Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, подчеркнув, что Покровск стратегически важная точка на карте Украины.

Куда может сунуть враг после Покровска?

Покровск важен сегодня не тем, что через него пролегает дорога. Ее уже перерезали, снабжение на Славянско-Краматорскую агломерацию происходит другими путями. Военный эксперт объяснил, что важность заключается в том, что если врагу удастся выровнять линию фронта, то из сконцентрированных там 170 тысяч бойцов ориентировочно 150 пойдут дальше.

Они пойдут штурмовать на другие направления. С большой вероятностью это будет Славянск, Константиновка,

– прогнозирует Нарожный.

Он убежден, что Силы обороны Украины будут в дальнейшем удерживать Покровск, чтобы не дать врагу реализовать свои планы по продвижению дальше. Сейчас основной вопрос, как пояснил военный эксперт, заключается в том, как украинской армии наладить логистику.

"Чтобы это сделать, надо отбрасывать врага с флангов. Чем сейчас очевидно занимается 7-й корпус ДШВ и другие подразделения. В Мирнограде не только 7-й корпус, но и 38-я бригада морской пехоты, это мощное подразделение, которое умеет воевать. Поэтому пока не говорится о критической ситуации и отводе войск", – подытожил Нарожный.

К сведению! В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ сообщили, что в Покровске сейчас концентрируется более 300 российских бойцов. Они проникли в город через его южные окраины, привлекая легкую технику и воспользовавшись туманной погодой. Цель оккупантов – добраться до северных границ Покровска, чтобы взять агломерацию в окружение.

Ситуация вокруг Покровска: смотрите на карте

Как ситуацию в Покровске комментируют другие эксперты?