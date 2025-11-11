Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что украинское командование продемонстрировало готовность брать на себя ответственность, лично управляя обороной на критических направлениях.

Как ВСУ удалось сорвать план врага под Покровском?

Россия пыталась через информационную кампанию создать впечатление, что Покровск уже захвачен, чтобы подтвердить пропагандистские заявления Путина и Герасимова о "большой победе" и якобы разгроме украинских войск.

Важно! Битва за Покровск продолжается. Украинские защитники сдерживают атаки и наносят противнику серьезные потери, а ситуация вокруг городов постоянно меняется.

Несмотря на то, что политики и эксперты призывали "сдавать" Покровск или оставлять Мирноград, военные все же провели операцию, с максимальной мобилизацией сил, средств и ресурсов.

"Это, прежде всего, благодаря силе духа и военному таланту наших защитников на этом направлении. Те же военные, которые год обороняли Покровское направление, не дали противнику достичь результата", – подчеркнул Тимочко.

Несмотря на сосредоточение внимания большинства обозревателей на Покровско-Мирноградской агломерации, важные события происходили и на флангах – с севера, северо-востока и юго-запада, где также шли ключевые бои.

Российские войска активизировали наступления на нескольких направлениях – Александровском, Гуляйпольском, Добропольском и в районе Константиновки, чтобы максимально истощить украинские силы, не позволить перебрасывать подразделения и резервы на Покровское направление.

Станет ли поражение под Покровском концом карьеры Герасимова?

Валерий Герасимов – один из главных авторов российской гибридной войны против Украины. Поражение под Покровском может стать поводом для его увольнения, поскольку кто-то должен быть виновным, а Путин этого будет избегать. В России уже начали снимать генералов и командиров.

Путин потерпел прежде всего политическое и информационное поражение – поспешив объявить себя победителем, он превратил это в свой позор,

– сказал Тимочко.

Россия, вероятно, попытается изменить или адаптировать свою тактику и стратегию, чтобы возобновить наступление и попытаться вытеснить украинские силы из этого района. Враг уже не рассчитывает на окружение, а стремится как можно быстрее вытеснить украинские войска.

Почему российские генералы избегают фронта?

В отличие от россиян, украинское высшее командование лично прибыло на направление и непосредственно руководили операциями.

"Появление Сырского и Буданова на этом направлении – демонстрация готовности брать на себя личную ответственность", – объяснил Тимочко.

Российское высшее командование не приезжает поддерживать свои войска, что свидетельствует об их неуверенности в собственных силах, несмотря на громкие заявления.

Россия делает главную ставку не только на военные действия, но и на информационные атаки вокруг этого направления. Эти заявления даже вызвали критику среди российских военкоров.

Дедлайны или преждевременные заявления о взятии населенных пунктов – это дополнительные потери на перспективу, потому что приходится подтверждать свои слова на практике. А мы знаем, что кредиты всегда приходится платить с дополнительными процентами. Именно это сейчас и происходит вокруг Покровска,

– отметил Тимочко.

