Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Украинский свидетель".

Смотрите также ВСУ в Покровске пытаются удержать фланги "кармана", а россияне пробуют создать новый, – ISW

Есть ли логистика в Покровске сейчас?

Журналисты побывали на позициях различных подразделений. Все бойцы говорят, что ситуация очень тяжелая, ведь россияне пытаются перерезать логистику. Впрочем, она все же есть.

Сергей Окишев, офицер отдела коммуникаций 7 корпуса ДШВ, говорит, что от логистики зависит практически все. Сейчас она происходит за счет тяжелых бомберов, а также наземных роботизированных комплексов. Однако восстанавливается логистика и по земле.

Интересно! В обзоре ISW тоже говорилось о наземной логистике ВСУ. Хотя несколькими днями ранее в инфопространстве были сообщения, что вся логистика перерезана.

Ситуация действительно сложная, но она динамичная, то есть продолжаются уличные бои, работают наши ударно-поисковые группы, они постоянно перемещаются по городу. Это связано как раз с большим использованием врагом управляемых авиационных бомб и беспилотников разных типов и классов. Действительно, их очень много в городе, поэтому ударно-поисковым группам приходится постоянно перемещаться, выискивать врага,

– рассказал Окишев.

По его словам, ситуация настолько динамичная, что нельзя сказать, что произойдет через неделю или несколько дней. Поэтому прогнозы, сколько еще удастся держать Покровск и когда решится судьба города, преждевременные.

Из-за продвижения россиян меняется и наша логистика. Фланг ВСУ на юго-запад от Покровска важен из-за высоты и шахты. Если россияне захватят его, то, во-первых, их будет очень сложно выбить, во-вторых, из шахты они смогут контролировать большую часть трассы.

Поэтому этот участок может быть дополнительным логистическим путем – а если ситуация будет развиваться в нашу сторону, то это может стать и основным логистическим путем. От логистики зависит и судьба Мирнограда.

К сожалению, подвоз провизии или боекомплекта может стать дорогой в один конец. Ведь небо усеяно вражескими беспилотниками.

7 корпус ДШВ показал логистику тяжелыми бомберами: смотрите видео

Почему российские пилоты дронов контролируют небо в Покровске?

Оккупанты смогли насытить небо своими беспилотниками. Из-за их плотности следует долго ждать, когда можно будет попробовать перевезти личный состав и материально-технические средства.

Съемочная группа Ukrainian Witness побывала на позициях танкистов. Поскольку дорога простреливается, журналисты перемещались преимущественно пешком. К позициям есть несколько путей. Короткие пролегают через открытую местность, которую полностью контролируют российские дроны. Более безопасный путь занимает несколько часов,

– обрисовали ситуацию в СМИ.

Минометчики, которые стоят на подступах к Покровску, перестали ездить ночью именно из-за дронов. А чтобы вынести одного раненого, нужно минимум пять человек.

Из-за интенсивности вражеских дронов трудно провести ротацию. Поэтому некоторые бойцы на позициях уже 150 дней – почти 6 месяцев.

Командир танка с позывным "Шеф" заявил, что работа танкистов из-за засилья дронов превратилась в постоянное прятанье техники. И с каждым днем все труднее и труднее.

Есть угроза и от дронов, которые упали неразорванными. Если нужно передвигаться в темноте, "Шеф" идет первым – чтобы бойцы могли спастись в случае его гибели.

Мы прошли теми же путями, где каждый день бойцы преодолевают километры туда и обратно под дронами с провизией и снаряжением. Во время выхода с позиций съемочная группа попала под РСЗО. Во время съемок в посадке над журналистами также кружили дрон, а рядом разрывались КАБы. На точке эвакуации мы стали случайными свидетелями того, как пехотинцы передают сообщения родным через рацию. Бойцы находятся на позициях без ротации около 150 дней,

– рассказали медийщики.

Смотрите репортаж "Украинского свидетеля" из Покровска

Что будет, если Покровск падет?

Журналисты считают, что бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию уже вступили в решающую фазу. По их словам, судьба Покровска решится в ближайшие недели.

Они объяснили, что Россия хочет заблокировать трассу между Покровском и Мирноградом, чтобы продвигаться дальше сразу в двух направлениях – на север Донецкой области, в Краматорск, и в сторону Днепра.

Командир 3 егерского батальона Алексей отметил: "152 отдельная егерская бригада занимает свою полосу с населенного пункта Котлино по населенный пункт Удачное. В случае потери нашей полосы ответственности противник сможет закрепиться на производственных заведениях, которые уже не работают. Это шахты, там, где он сможет хорошо накапливаться, выйти на трассу, которая ведет на Покровск из Павлограда".



Из Покровска россияне смогут двигаться в двух направлениях на разные области / Скриншот 24 Канала из видео "Украинского свидетеля"

Сейчас там нет серьезных усилий врага, которые были бы направлены на выход на Днепропетровскую область. Пока что россияне хотят захватить Покровск.

Но падение линии обороны на этом отрезке открывает путь на Днепр.

Что сейчас происходит в Покровске?