Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Український свідок".

Чи є логістика в Покровську зараз?

Журналісти побували на позиціях різних підрозділів. Усі бійці кажуть, що ситуація дуже важка, адже росіяни намагаються перерізати логістику. Втім, вона усе ж є.

Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій 7 корпусу ДШВ, говорить, що від логістики залежить практично все. Зараз вона відбувається за рахунок важких бомберів, а також наземних роботизованих комплексів. Проте відновлюється логістика і по землі.

Цікаво! В огляді ISW теж ішлося про наземну логістику ЗСУ. Хоча кількома днями раніше в інфопросторі були повідомлення, що вся логістика перерізана.

Ситуація дійсно складна, але вона динамічна, тобто тривають вуличні бої, працюють наші ударно-пошукові групи, вони постійно переміщуються містом. Це пов'язано якраз з великим використанням ворогом керованих авіаційних бомб і безпілотників різних типів і класів. Дійсно, їх дуже багато в місті, тому ударно-пошуковим групам доводиться постійно переміщуватися, вишукувати ворога,

– розповів Окішев.

За його словами, ситуація настільки динамічна, що не можна сказати, що відбудеться за тиждень або кілька днів. Тому прогнози, скільки ще вдасться тримати Покровськ і коли вирішиться доля міста, передчасні.

Через просування росіян змінюється і наша логістика. Фланг ЗСУ на південний захід від Покровська важливий через висоту і шахту. Якщо росіяни захоплять його, то, по-перше, їх буде дуже складно вибити, по-друге, із шахти вони зможуть контролювати більшу частину траси.

Тож ця ділянка може бути додатковим логістичним шляхом – а якщо ситуація буде розвиватися в наш бік, то це може стати і основним логістичним шляхом. Від логістики залежить і доля Мирнограда.

На жаль, підвезення провізії чи боєкомплекту може стати дорогою в один кінець. Бо небо всіяне ворожими безпілотниками.

7 корпус ДШВ показав логістику важкими бомберами: дивіться відео

Чому російські пілоти дронів контролюють небо в Покровську?

Окупанти змогли наситити небо своїми безпілотниками. Через їхню щільність слід довго чекати, коли можна буде спробувати перевезти особовий склад і матеріально-технічні засоби.

Знімальна група Ukrainian Witness побувала на позиціях танкістів. Оскільки дорога прострілюється, журналісти переміщалися переважно пішки. До позицій є кілька шляхів. Коротші пролягають через відкриту місцевість, яку повністю контролюють російські дрони. Безпечніший шлях займає декілька годин,

– змалювали ситуацію в ЗМІ.

Мінометники, які стоять на підступах до Покровська, перестали їздити вночі саме через дрони. А щоб винести одного пораненого, потрібно мінімум п'ятеро людей.

Через інтенсивність ворожих дронів важко провести ротацію. Тому деякі бійці на позиціях уже 150 днів – майже 6 місяців.

Командир танку з позивним "Шеф" заявив, що робота танкістів через засилля дронів перетворилася на постійне переховування техніки. І з кожним днем все важче і важче.

Є загроза і від дронів, які впали нерозірваними. Якщо потрібно пересуватися в темряві, "Шеф" іде першим – щоб його бійці могли врятуватися, раптом він загине.

Ми пройшли тими ж шляхами, де кожного дня бійці долають кілометри туди і назад під дронами з провізією та спорядженням. Під час виходу з позицій знімальна група потрапила під РСЗВ. Під час зйомок у посадці над журналістами також кружляли дрон, а поруч розривалися КАБи. На точці евакуації ми стали випадковими свідками того, як піхотинці передають повідомлення рідним через рацію. Бійці перебувають на позиціях без ротації близько 150 днів,

– розповіли медійники.

Дивіться репортаж "Українського свідка" з Покровська

Що буде, якщо Покровськ упаде?

Журналісти вважають, що бої за Покровсько-Мирноградську агломерацію вже вступили у вирішальну фазу. За їхніми словами, доля Покровська вирішиться у найближчі тижні.

Вони пояснили, що Росія хоче заблокувати трасу між Покровськом та Мирноградом, аби просуватися далі одразу у двох напрямках – на північ Донеччини, до Краматорська, та в бік Дніпра.

Командир 3 єгерського батальйону Олексій зазначив: "152 окрема єгерська бригада займає свою смугу з населеного пункту Котлине по населений пункт Удачне. У разі втрати нашої смуги відповідальності противник зможе закріпитись на виробничих закладах, які вже не працюють. Це шахти, там, де він зможе добре накопичуватись, вийти на трасу, яка веде на Покровськ з Павлограда".



З Покровська росіяни зможуть рухатися в двох напрямках на різні області / Скриншот 24 Каналу з відео "Українського свідка"

Наразі там немає серйозних зусиль ворога, які були б спрямовані на вихід на Дніпропетровську область. Поки що росіяни хочуть захопити Покровськ.

Але падіння лінії оборони на цьому відрізку відкриває шлях на Дніпро.

Що зараз відбувається в Покровську?