Какие потери врага на 22 ноября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • Личного состава – около 1 163 440 (+1 170) человек,
  • танков – 11 361 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 607 (+7);
  • артиллерийских систем – 34 559 (+9);
  • РСЗВ – 1 547 (+1);
  • средств ПВО – 1 248 (+1);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);
  • крылатых ракет – 3 981 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);
  • специальной техники – 4 002 (+0).


  • Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской армии. В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27; аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10"; РЛС 55Ж6У "небо-У"; РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "терек".

  • Отметим, что "Призраки" продолжают методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. Недавно разведчики поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".

  • Напомним, что в целом в течение 20 ноября потери российских захватчиков составили 1 050 человек. Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 65 единиц автомобильной техники российских оккупантов.