Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери врага на 22 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 1 163 440 (+1 170) человек,
- танков – 11 361 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 607 (+7);
- артиллерийских систем – 34 559 (+9);
- РСЗВ – 1 547 (+1);
- средств ПВО – 1 248 (+1);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222);
- крылатых ракет – 3 981 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 842 (+74);
- специальной техники – 4 002 (+0).
Потери врага на 22 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской армии. В результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские: корабельный многофункциональный вертолет Ка-27; аэродромный радиолокационный комплекс "лира-А10"; РЛС 55Ж6У "небо-У"; РЛС "небо-СВ" в купольной конструкции и РЛС П-18 "терек".
Отметим, что "Призраки" продолжают методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. Недавно разведчики поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".
Напомним, что в целом в течение 20 ноября потери российских захватчиков составили 1 050 человек. Также украинские воины обезвредили три боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, 150 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 65 единиц автомобильной техники российских оккупантов.