Ситуація у районі Куп'янська залишається відносно сталою. У місті дуже сильно ускладена логістика. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Що відбувається у Куп'янську та навколо міста?

За словами Трегубова, для росіян логістика ускладнена набагато більше. Ворожі інфільтраційні групи знищили ще на заходах до міста. Ті групи окупантів, що вже зайшли до населеного пункту, опинилися у скрутному становищі, саме через те, що немає ефективного поповнення. А власне будь-яка логістика здійснюється лише дронами.

Станом на зараз у місті перебувають окремі групи росіян. За минулі 5 днів фіксувалися до 40 активних позивних у північних районах міста. Витиснути чи зачистити окупантів у Куп'янську – це "завдання з великою зірочкою", бо у місті літають не лише наші дрони, але й ворожі.

Трішки гірша ситуація може бути навколо міста. Там окупанти ще можуть проводити якісь інфільтраційні дії, зокрема в Петропавлівці. Це селище на схід від Куп'янська.

Довкола міста загарбники ще можуть дозволити собі тиснути, принаймні в певних погодних умовах. На Харківщині зараз бувають тумани. І тумани можуть допомогти маленьким піхотним групам проникати.

Віктор Трегубов підтвердив, що на початку листопада окупанти справді намагалися розвивати успіх, прориватися до центру і південних районів Куп'янська. План захопити Куп'янськ російське керівництво оголосило виконаним. І ця інформація пішла нагору і перетворилася на особисті заяви Володимира Путіна.

Тепер росіяни прагнуть захопити Куп'янськ насправді, аби не виставити диктатора брехуном. Продемонструвати присутність у місті для окупанітів важливіше ніж контроль над ним.

За словами військового, у Куп'янську в окупантів немає того потенціалу. який дозволив би їм кудись прориватися.