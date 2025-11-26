Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина для Суспильного.

Что происходит вблизи Высокого?

По словам представителя, сейчас Силы обороны отошли на более выгодные позиции вблизи Высокого, чтобы остановить продвижение на Гуляйпольском направлении.

Оккупант любит рисовать различные планы, что он уже где-то что-то держит под контролем. То, что оттуда отошли с позиций возле села Высокое Силы обороны Украины на другие более выгодные для обороны рубежи, армия РФ в это село завести свои группы закрепления не может. То есть говорить, что это село под контролем – это преждевременно,

– сказал Волошин.

Он также отметил, что Силы обороны Украины вышли на более выгодные для обороны рубежи для того, чтобы блокировать продвижение вперед противника.

Кроме того, Владислав Волошин рассказал, что 25 ноября, вблизи Высокого продолжались несколько боестолкновений, а оккупанты не имели там успеха.

Где расположено Высокое: смотрите на карте

Кстати, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что российские оккупанты атакуют в направлении Гуляйполя в Запорожской области с планами приблизиться к самому Запорожью. Поэтому, по мнению эксперта, Силам обороны Украины важно наносить удары на опережение.

Какова ситуация на Гуляйпольском направлении сейчас?