24 Канал Новости Украины Россия оккупировала 2 села и имела еще 4 продвижения: обновленная карта DeepState 26 ноября
time for reading2 мин

Россия оккупировала 2 села и имела еще 4 продвижения: обновленная карта DeepState 26 ноября

София Рожик
Основные тезисы
  • Аналитики DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Проминь в Донецкой области и Высокое в Запорожье.
  • Также сообщается о продвижении россиян вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.
Обновленная карта DeepState - 24 Канал
Обновленная карта DeepState 26 ноября / Коллаж 24 Канала, фото Генштаба, карты DeepState

Украинская армия продолжает противостоять россиянам на фронте. К сожалению, оккупанты снова имеют несколько продвижений на фронте.

Кроме того, они оккупировали 2 населенных пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какие изменения на фронте?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 26 ноября.

По их данным российская армия оккупировала Луч в Донецкой области и Высокое (оккупационное советское название – Красное) в Запорожье.

Россия оккупировала Проминь: смотрите на карте

Враг оккупировал Высокое: смотрите на карте

Также россияне имели еще несколько продвижений в Донецкой области и Запорожье: вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.

Оккупанты продвинулись возле Мирнограда: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Затишья: смотрите на карте

Россия имела успехи возле Марфополя: смотрите на карте

Враг продвинулся у Покровска: смотрите на карте

Какая ситуация на фронте?