Россия оккупировала 2 села и имела еще 4 продвижения: обновленная карта DeepState 26 ноября

Какие изменения на фронте?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 26 ноября.
По их данным российская армия оккупировала Луч в Донецкой области и Высокое (оккупационное советское название – Красное) в Запорожье.
Также россияне имели еще несколько продвижений в Донецкой области и Запорожье: вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.
Какая ситуация на фронте?
За сутки 25 ноября россияне совершили 156 штурмов. В частности, на Покровском направлении произошло 52 штурма.
По ситуации на Покровском направлении, то там ВСУ сдерживают попытки россиян прорваться в центр города.
24 ноября аналитики также сообщили, что оккупанты продвинулись у Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке.