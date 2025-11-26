Росія окупувала 2 села та мала ще 4 просування: оновлена мапа DeepState 26 листопада

Дивіться також Ситуація важка, – в 1 ОШП ім Коцюбайла повідомили, що відбувається у Покровську
Які зміни на фронті?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вдень 26 листопада.
За їхніми даними російська армія окупувала Промінь на Донеччині та Високе (окупаційна радянська назва – Червоне) на Запоріжжі.
Також росіяни мали ще кілька просувань на Донеччині та Запоріжжі: поблизу Мирнограда, Затишшя, Марфополя та у Покровську.
Яка ситуація на фронті?
За добу 25 листопада росіяни здійснили 156 штурмів. Зокрема, на Покровському напрямку відбулося 52 штурми.
Щодо ситуації на Покровському напрямку, то там ЗСУ стримують спроби росіян прорватися до центру міста.
24 листопада аналітики також повідомили, що окупанти просунулися біля Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці.