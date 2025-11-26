Росія окупувала 2 села та мала ще 4 просування: оновлена мапа DeepState 26 листопада

Окрім того, вони окупували 2 населених пункти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState

Які зміни на фронті?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій вдень 26 листопада.

За їхніми даними російська армія окупувала Промінь на Донеччині та Високе (окупаційна радянська назва – Червоне) на Запоріжжі.

Також росіяни мали ще кілька просувань на Донеччині та Запоріжжі: поблизу Мирнограда, Затишшя, Марфополя та у Покровську.

Яка ситуація на фронті?