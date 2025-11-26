Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник командира 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Віталій Деревʼянко "Танцор", додавши, що робота зі знищення окупантів триває досить успішно. Збройні Сили разом з іншими підрозділами якісно виконують свою роботу.

Як росіяни змінили тактику біля Покровська?

"Звісно, ситуація досить напружена, важка, але вона контрольована. Наразі ми не можемо сказати, що вона дійшла до пікової критичності", – додав військовий.

Особовий склад ворога різний. Воюють як добре навчені бійці, так і звичайні мобілізовані. Втім всі вони мають непогане екіпірування, забезпечення. Не можна сказати, що окупанти не мають одягу чи їжі, як це було у 2022 році. Але професіоналів серед них також дуже мало.

"Зараз цей особовий склад просочується малими групами. Однозначно, він недостатньо підготовлений, але через свою велику кількість, нам доводиться витрачати багато часу, зусиль та енергії для того, щоб їх всіх знищувати", – наголосив "Танцор".

Чим відрізняються бої у міських забудовах?

Бойові дії у місті завжди складніші в організації та взаємодії. Комунікація всередині підрозділів, між різними підрозділами має бути на високому рівні, адже оборону ділять на квартали, визначені ділянки. Часто їх можуть перетинами суміжні сили.

"Тут основна небезпека – це проблеми у взаємодії. Якщо взаємодії не буде, то є велика ймовірність, що суміжні підрозділи потраплять у нашу смугу й не буде зрозуміло, чи це противник, чи наш боєць", – зауважив військовий.

Звісно, певні позначення є, але коли бійці проводять певний час на позиціях, то за зовнішнім виглядом їх часто складно розрізнити.

Ще одна складність починається під час зачисток, особливо тоді, коли противник уже певний час перебуває на цій території. Тоді "вибити" його стає дуже складно. Наразі у Покровську ворог не сильно закріплюється, а намагається пройти ділянки.

Втім є певна перевага в обороні. Адже у місті тримати її можна досить тривалий час.

Що відбувається у Покровську?