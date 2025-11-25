Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф", зауваживши, що більшість операцій виконують піші групи. Також активно залучені дрони.

Як ворог хоче перерізати логістику?

Більшість доріг, які ведуть у місто, розташовані у сірій зоні. Вони не просто прострілюються артилерією чи дронами, а стрілецькою зброєю. Там можливий навіть "близький контакт" з ворогом. Тому логістика надзвичайно ускладнена.

Основні напрямки, які окупанти намагаються перерізати, це місто Родинське, а також селище Донецьке. Ці населені пункти росіяни хочуть "відрізати", оскільки вони важливі для забезпечення нашого гарнізону.

"Українські військові стримують просування ворога на захід для того, щоб не дати можливості це зробити. Паралельно противник просочується в місто. Це чітко видно. Крім цього намагається перерізати "артерію", яка живить Покровськ, безпосередньо з Павлограда", – розповів "Скіф".

Які проблеми виникають у росіян?

У противника також схожі виклики. Темпи його просування дещо сповільнилися, але щодо логістичних операцій, то росіянам трішки простіше їх виконувати.

"На Покровському напрямку Сили оборони перебувають у "кишені", у напівоточенні. Ворог наступає щільним фронтом. На інших напрямках він стикається з такими самими проблемами, бо цей "виступ" треба живити. Тоді логістика росіян перебуває під ураженням", – додав військовий.

Важливо! На полі бою дуже важливий зв'язок та засоби, які допомагають його забезпечувати. Вони дозволяють бійцям підтримувати комунікацію зі штабом. На жаль, таке обладнання перебуває під ударами дронів, артилерії. Підрозділ "Тайфун" оголосив збір на ключові потреби. Долучитися до нього може кожен, перейшовши за посиланням.

Хоч біля Покровська окупантам трохи простіше виконувати такі операції, але все одно не легко. Тож стратегія Сил оборони – перерізання ворожої логістики. Це найефективніший спосіб уповільнення наступу. Адже піхота завжди потребує боєприпасів, провізії та інших засобів.

Сьогодні ворог концентрує на цьому напрямку найбільшу кількість сил. Угруповання складає приблизно 130 тисяч бійців, але їхнє просування справді обмежилося. У полі воно пришвидшене, а в місті – росіяни грузнуть у міських боях. Це один з найскладніших видів бою як для ворога, так і для Сил оборони.

