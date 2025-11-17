Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, озвучив, что Россия на отдельных участках фронта сконцентрировала немалое количество бойцов, в частности в районе Гуляйполя – 120 тысяч и сотни единиц техники.

Смотрите также Бои в Покровске, россияне в Новопавловке и угроза окружения Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Враг хочет создать большие "клешни"

Россия – это страна, с которой ни одно государство воевать самостоятельно, как подчеркнул Жмайло, не способно. К тому же ей помогают Китай, КНДР, Иран. Зато Украина имеет ограниченный объем помощи от Запада. Сейчас заключается ряд многолетних контрактов, но возникает вопрос относительно темпов их выполнения.

Он отметил, что Россия за год производит 3 миллиона снарядов. Тогда как США и Европа теоретически могут передать Украине чуть более 1 миллиона.

Относительно Запорожья, вокруг есть еще три линии обороны. Прорыв с востока усложняет нашу работу. Есть большая проблема возможности окружения укрепрайона у Гуляйполя, продолжаются наступательные действия в районе населенного пункта Покровское, взяв который россияне хотят создать большие "клешни", чтобы обходить наш важный узел обороны,

– объяснил Жмайло.

Какая ситуация в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что враг с Новопавловского направления переориентировался, потому что СОУ защитили от него город Александрополь. Поэтому россияне выискивали щель, им способствует туман, под покровом которого штурмовые группы противника пытаются прорываться. По словам Жмайла, большая часть из них погибает, но те оккупанты, которым удается выжить – пробуют там закрепиться и двигаться дальше.

Россияне на этом направлении применяют беспрецедентное количество артиллерии, 2 тысячи снарядов за сутки, не считая КАБы, которые сравняли наши позиции с землей. Именно поэтому СОУ, со слов Жмайло, оттянулись оттуда, чтобы сохранить личный состав.

Ситуация очень тяжелая, но до взятия Запорожья или продвижения к нему еще очень далеко. Во-первых, большое расстояние, во-вторых, есть фортификационные сооружения, в-третьих, россияне уже не раз после оперативно-тактических успехов исчерпывались,

– озвучил Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что Россия набрала немало бойцов, поэтому не жалеет их бросать в штурмы. О физическом захвате Запорожья пока точно не говорится, но существуют риски, что россияне будут терроризировать его КАБами.

Как ситуацию возле Гуляйполя комментируют военные эксперты?