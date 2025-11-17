Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что противнику не удалось выдвинуться в Запорожье. В то же время он обратил внимание и на другие тяжелые направления.

Почему произошел прорыв России возле Гуляйполя?

Военный обозреватель объяснил, что противник начал наступление на Гуляйпольском направлении, чтобы расширить фланги. Также это является попыткой взять логистические центры и дорогу, которая соединяет Гуляйполе и Александровку.

Это началось потому, что россияне не смогли развить наступление в районе Степногорска в сторону Запорожья у русла Днепра. Они увидели, что логистически работать там довольно трудно. Поэтому и выбрали направление, ближе к линии фронта, где у них развита логистика,

– подчеркнул он.

Российский прорыв возле Гуляйполя: смотрите на карте

Тимочко добавил, что линия фронта в Украине очень большая – тяжелые бои продолжаются возле Лимана, Константиновки, Волчанска, Славянска и Купянска. Вероятно, противник пытается до морозов взять реванш или обвалить оборону. Поэтому к каждому направлению враг привлекает информационную пропаганду, чтобы украинцы воспринимали поле боя как катастрофу.

Что известно о действиях россиян возле Гуляйполя?