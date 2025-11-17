Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зазначивши, що противнику не вдалось висунутись до Запоріжжя. Водночас він звернув увагу і на інші важкі напрямки.

Чому стався прорив Росії біля Гуляйполя?

Військовий оглядач пояснив, що противник розпочав наступ на Гуляйпільському напрямку, щоб розширити фланги. Також це є спробою взяти логістичні центри та дорогу, яка з'єднує Гуляйполе та Олександрівку.

Це почалось тому, що росіяни не змогли розвинути наступ в районі Степногірська в сторону Запоріжжя біля річища Дніпра. Вони побачили, що логістично працювати там доволі важко. Тому і вибрали напрямок, ближчий до лінії фронту, де в них розвинута логістика,

– наголосив він.

Російський прорив біля Гуляйполя: дивіться на карті

Тимочко додав, що лінія фронту в Україні дуже велика – важкі бої тривають біля Лиману, Костянтинівки, Вовчанська, Слов'янська та Куп'янська. Ймовірно, противник намагається до морозів взяти реванш або ж обвалити оборону. Тому до кожного напрямку ворог залучає інформаційну пропаганду, щоб українці сприймали поле бою як катастрофу.

Що відомо про дії росіян біля Гуляйполя?