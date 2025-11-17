Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что такой удар призван ударить по прифронтовой логистике российских войск на Донецком направлении. Он считает, что блэкаут в промышленных городах и на железной дороге станет для противника серьезной проблемой.

Блэкаут в Донецке как удар по логистике России

Масштабное отключение света в оккупированной Донецкой области ударило по тыловой инфраструктуре российских войск. После вероятной атаки дронами на подстанцию без электричества остались Донецк, Ясиноватая, часть Макеевки, Горловка и Енакиево. Перебои с питанием затрудняют работу предприятий и транспортных узлов, которые обеспечивают поставки техники и боеприпасов.

Такой удар предназначен для того, чтобы повлиять на прифронтовую и среднюю полосу логистики противника на Донецком направлении. Это серьезный вызов для них, серьезная проблема, которую они не смогут быстро решить,

– отметил Тимочко.

Отключение света бьет прежде всего по железной дороге, что является ключевым элементом российской логистики. Без стабильного электроснабжения труднее двигать военные эшелоны и поддерживать интенсивность боев. Это заставляет оккупантов тратить ресурс на восстановление инфраструктуры вместо усиления группировки на передовой.

Как индустриальный узел Донецка работает на войну?

Донецк, Горловка, Ясиноватая и окружающие промзоны превратились для оккупантов в большой тыловой район. Здесь расположены шахты, заводы и предприятия, рядом с которыми россияне обустроили склады боеприпасов, ремонтные базы и места размещения подразделений.

Это огромный индустриальный парк Донецк, Горловка, Ясиноватая – логистический центр снабжения, поддержки и складирования российских войск,

– пояснил военный обозреватель.

Именно из этого района противник подпитывает группировки на Донецком направлении и пытается развивать наступление, в частности в сторону Краматорска и Славянска. Близость к линии фронта и разветвленная инфраструктура делают этот узел одним из ключевых для российской логистики в Донецкой области.

Почему удары по оккупированной Донетчине не являются случайными?

Удар по подстанции и инфраструктуре на оккупированных территориях вписывается в общую логику войны. Речь идет об украинских городах, которые россияне используют как тыловую площадку для наступления, поэтому прицельные попадания по логистике заставляют противника терять ресурс еще до линии фронта.

Ничего удивительного здесь нет, потому что это украинские территории, оккупированные территории. Мы знаем, где противника можно подловить и заставить его терять тот потенциал, который он хотел бы потратить на линии фронта,

– подчеркнул Тимочко.

Такие операции ослабляют способность российских войск поддерживать наступательные действия на Донецком направлении. Часть сил и времени им приходится направлять не на бои, а на восстановление критической инфраструктуры и налаживание новых логистических маршрутов.

