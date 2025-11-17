Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что после этих атак комбинат фактически перестал существовать. Он назвал операцию одним из самых весомых ударов ноября по российским финансовым и военным возможностям на оккупированном Запорожье.

Какие последствия удара по Запорожскому железорудному комбинату?

Несмотря на важность поражения нефтебазы в районе Бердянска, главным событием Андрющенко назвал серию ударов по Запорожскому железорудному комбинату. Предприятие, которое присвоили макеевские коллаборационисты, должно было добыть в этом году около 4,5 миллиона тонн руды, что является ценным и дефицитным ресурсом даже для России.

Я могу сказать, что сегодня фактически Запорожский железорудный комбинат перестал существовать и они его больше не запустят,

– подчеркнул Андрющенко.

Он рассказал, что благодаря работе украинцев в оккупации и в эвакуации удалось определить самые слабые места объекта и нанести удары по энергетике области и самому комбинату. После первого удара в ночь с пятницы на субботу предприятие остановилось, а оккупанты целый день пытались восстановить электроснабжение, чтобы не допустить затопления шахт. Уже следующей ночью силы обороны провели еще один, вдвое более мощный удар по комбинату и подстанции в районе Мелитополя.

Блэкаут на севере оккупированной Запорожской области

После ударов без света осталась значительная часть оккупированного севера Запорожской области. Васильевский, Токмакский, Днепрорудный районы и часть Мелитополя оказались в длительном блэкауте, что затрудняет работу военной инфраструктуры и предприятий оккупантов.

Это минус большое количество денег в бюджет России. Это минус удешевленного вклада в металлургию России, которая и так в стагнации, а теперь будет еще больше,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Работники Запорожского железорудного комбината остались без работы, а оккупационная администрация вынуждена искать ресурсы, чтобы их удерживать. Дополнительные расходы накладываются на уже ослабленную экономику, что усиливает напряжение в регионе. Это создает для коллаборационистов новый уровень дестабилизации и проблем внутри оккупированных территорий.

Как координация партизан и сил обороны меняет Запорожское направление?

К операции на Запорожском направлении привлекли целый ряд подразделений, в частности Главное управление разведки, авиацию и другие силы. Важную роль сыграли украинцы в оккупации и в эвакуации, которые помогли найти слабые места для ударов по тылу.

Если выстроено эффективное сотрудничество и координация на уровне партизан, если правильно организована работа с нашими людьми в эвакуации, которые имеют соответствующие связи и знания, и все работает на результат, мы видим результат,

– подчеркнул Андрющенко.

Запорожское направление с июня демонстрирует, как системные удары по тыловым объектам ослабляют оккупантов. Железная дорога не работает, железорудный комбинат не работает, нефтебаза в Бердянске остановлена, по армии нанесен удар и ликвидирована часть руководства. Все это происходит в пределах одной области, поэтому подобных операций он ожидает и на других оккупированных территориях, где уже сейчас фиксируют проблемы, в частности на территории Бердянского порта.

