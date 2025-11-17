Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що після цих атак комбінат фактично перестав існувати. Він назвав операцію одним з найвагоміших ударів листопада по російських фінансових і військових можливостях на окупованому Запоріжжі.

Дивіться також Трамп може вибити в Путіна головний козир: політолог назвав важелі впливу президента США

Які наслідки удару по Запорізькому залізорудному комбінату?

Попри важливість ураження нафтобази в районі Бердянська, головною подією Андрющенко назвав серію ударів по Запорізькому залізорудному комбінату. Підприємство, яке привласнили макіївські колаборанти, мало видобути цього року близько 4,5 мільйона тонн руди, що є цінним і дефіцитним ресурсом навіть для Росії.

Я можу сказати, що сьогодні фактично Запорізький залізорудний комбінат перестав існувати і вони його більше не запустять,

– наголосив Андрющенко.

Він розповів, що завдяки роботі українців в окупації та в евакуації вдалося визначити найслабші місця об'єкта і завдати ударів по енергетиці області та самому комбінату. Після першого удару в ніч з п'ятниці на суботу підприємство зупинилося, а окупанти цілий день намагалися відновити електропостачання, щоб не допустити затоплення шахт. Уже наступної ночі сили оборони провели ще один, удвічі потужніший удар по комбінату та підстанції в районі Мелітополя.

Блекаут на півночі окупованої Запорізької області

Після ударів без світла залишилася значна частина окупованої півночі Запорізької області. Василівський, Токмацький, Дніпрорудний райони та частина Мелітополя опинилися в тривалому блекауті, що ускладнює роботу військової інфраструктури та підприємств окупантів.

Це мінус велика кількість грошей у бюджет Росії. Це мінус здешевленого внеску в металургію Росії, яка і так у стагнації, а тепер буде ще більше,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Працівники Запорізького залізорудного комбінату залишилися без роботи, а окупаційна адміністрація змушена шукати ресурси, щоб їх утримувати. Додаткові витрати накладаються на вже ослаблену економіку, що посилює напруження в регіоні. Це створює для колаборантів новий рівень дестабілізації та проблем усередині окупованих територій.

Як координація партизанів і сил оборони змінює Запорізький напрям?

До операції на Запорізькому напрямку залучили цілу низку підрозділів, зокрема Головне управління розвідки, авіацію та інші сили. Важливу роль відіграли українці в окупації та в евакуації, які допомогли знайти слабкі місця для ударів по тилу.

Якщо розбудована ефективна співпраця і координація на рівні партизанів, якщо правильно організована робота з нашими людьми в евакуації, які мають відповідні зв'язки і знання, і все працює на результат, ми бачимо результат,

– підкреслив Андрющенко.

Запорізький напрямок з червня демонструє, як системні удари по тилових об'єктах послаблюють окупантів. Залізниця не працює, залізорудний комбінат не працює, нафтобаза в Бердянську зупинена, по армії завдано удару і ліквідовано частину керівництва. Усе це відбувається в межах однієї області, тож подібних операцій він очікує й на інших окупованих територіях, де вже зараз фіксують проблеми, зокрема на території Бердянського порту.

Останні удари по території Росії: