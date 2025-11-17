Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що після цих атак комбінат фактично перестав існувати. Він назвав операцію одним з найвагоміших ударів листопада по російських фінансових і військових можливостях на окупованому Запоріжжі.
Які наслідки удару по Запорізькому залізорудному комбінату?
Попри важливість ураження нафтобази в районі Бердянська, головною подією Андрющенко назвав серію ударів по Запорізькому залізорудному комбінату. Підприємство, яке привласнили макіївські колаборанти, мало видобути цього року близько 4,5 мільйона тонн руди, що є цінним і дефіцитним ресурсом навіть для Росії.
Я можу сказати, що сьогодні фактично Запорізький залізорудний комбінат перестав існувати і вони його більше не запустять,
– наголосив Андрющенко.
Він розповів, що завдяки роботі українців в окупації та в евакуації вдалося визначити найслабші місця об'єкта і завдати ударів по енергетиці області та самому комбінату. Після першого удару в ніч з п'ятниці на суботу підприємство зупинилося, а окупанти цілий день намагалися відновити електропостачання, щоб не допустити затоплення шахт. Уже наступної ночі сили оборони провели ще один, удвічі потужніший удар по комбінату та підстанції в районі Мелітополя.
Блекаут на півночі окупованої Запорізької області
Після ударів без світла залишилася значна частина окупованої півночі Запорізької області. Василівський, Токмацький, Дніпрорудний райони та частина Мелітополя опинилися в тривалому блекауті, що ускладнює роботу військової інфраструктури та підприємств окупантів.
Це мінус велика кількість грошей у бюджет Росії. Це мінус здешевленого внеску в металургію Росії, яка і так у стагнації, а тепер буде ще більше,
– наголосив керівник Центру вивчення окупації.
Працівники Запорізького залізорудного комбінату залишилися без роботи, а окупаційна адміністрація змушена шукати ресурси, щоб їх утримувати. Додаткові витрати накладаються на вже ослаблену економіку, що посилює напруження в регіоні. Це створює для колаборантів новий рівень дестабілізації та проблем усередині окупованих територій.
Як координація партизанів і сил оборони змінює Запорізький напрям?
До операції на Запорізькому напрямку залучили цілу низку підрозділів, зокрема Головне управління розвідки, авіацію та інші сили. Важливу роль відіграли українці в окупації та в евакуації, які допомогли знайти слабкі місця для ударів по тилу.
Якщо розбудована ефективна співпраця і координація на рівні партизанів, якщо правильно організована робота з нашими людьми в евакуації, які мають відповідні зв'язки і знання, і все працює на результат, ми бачимо результат,
– підкреслив Андрющенко.
Запорізький напрямок з червня демонструє, як системні удари по тилових об'єктах послаблюють окупантів. Залізниця не працює, залізорудний комбінат не працює, нафтобаза в Бердянську зупинена, по армії завдано удару і ліквідовано частину керівництва. Усе це відбувається в межах однієї області, тож подібних операцій він очікує й на інших окупованих територіях, де вже зараз фіксують проблеми, зокрема на території Бердянського порту.
Останні удари по території Росії:
- У ніч проти 14 листопада СБУ, ГУР та Сили оборони провели спецоперацію проти російського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї. Уражено нафтоналивні стендери, трубопроводи та насосні станції. Після удару спалахнула масштабна пожежа, також зафіксовано влучання у позиції зенітного комплексу С‑300/400.
- Тієї ж ночі вибухи пролунали в Саратовській області Росії. Ймовірно, було атаковано місцевий нафтопереробний завод і нафтобазу "Кристалл" поблизу Енгельса. Російська влада заявила про пошкодження інфраструктури після нальоту дронів і повідомила про нібито збиття 216 безпілотників.
- Напередодні, у ніч на 13 листопада, українські сили вразили десятки ворожих об'єктів у Росії та на окупованих територіях. У Криму пошкоджено нафтотермінал, стоянку гелікоптерів і склади БпЛА в Кіровському, а під Бердянськом – нафтобазу та пункти управління російських військ. Генштаб підтвердив використання ракет "Фламінго", "Барс" і "Лютий".