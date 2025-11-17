Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, наголосивши, що для цього має зробити Дональд Трамп. Володимир Зеленський зауважив, що росіяни не поважають закон, але насправді поважають насамперед Трампа. Тому саме президент США здатний примусити Кремль до переговорів.

До теми "Це кривава бійня": Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

Чи має Трамп бажання допомогти Україні?

Лісний наголосив, що Трамп має важіль, який може довести війну в Україні до справедливого фіналу. Проте політолог має сумнів, чи вдасться Трамп до такого кроку.

США можуть надати Україні всю необхідну зброю, яка б істотно вплинула на головний козир Володимира Путіна – це його дії на полі бою,

– підкреслив він.

Сьогодні на фронті особливо складна ситуація, втім, на думку політолога, вона ніколи не була простою. У нас дуже підступний, великий за масою – як фізичною, так і фінансовою – ворог.

Тому, якби Трамп передав Україні все необхідне, то нам би було набагато простіше це зробити,

– зазначив він.

США зараз не передають, а продають своє озброєння нашим європейським партнерам, а вони вже передають його Україні. Це, за його словами, в принципі непогано, якби кількість цього озброєння зростала. Тоді це б мало істотний вплив.

Варто знати. Дональд Трамп вважає, що тисне на Росію за допомогою санкцій, які запровадили США проти російських нафтових компаній "Роснафта" та "Лукойл". Також він тисне на Кремль через Індію та інші країни, які відмовляються від російської нафти через санкційні обмеження.

"Чи має Трамп бажання надати нам всі необхідні засоби? Можливо, воно є, але у тій інтерпретації, яку він подає. Президент США вважає, що можна якимись перемовами або чимось ще це вирішити. Але в перспективі", – припустив Олег Лісний.

Чому тільки Трамп може змусити Путіна закінчити війну?

Якщо Трамп не залучить цю компоненту чи не допоможе її використати через посередника – Європу, тоді, як вважає політолог, ця війна буде тривати, оскільки Путін націлений на те, щоб її продовжувати.

Путін усвідомлює просту річ: доки війна триває, до нього немає питань в Росії. Коли війна зупиниться, ці питання виникнуть. Очільник Кремля завдяки війні фактично зберігає свою владу, тому він не буде її припиняти,

– сказав він.

Відповідно тому, за словами Лісного, і потрібний важіль, який змусить Путіна зупинитися, навіть розуміючи, що це великий ризик для його політичного, а, можливо, і фізичного майбутнього.

Чи зможуть домовитися Трамп та Путін щодо війни в Україні?