Як Індія скоротила закупівлі нафти?

Сполучені Штати та Індія провели продуктивні торговельні переговори, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Одина з чиновників Білого дому заявив, що індійські НПЗ вже скорочують імпорт російської нафти на 50%.Однак, індійські джерела заявили, що скорочення ще не помітне, хоча це може відобразитися на показниках імпорту за грудень або січень.

За словами джерел, нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на листопадове завантаження, яке включало деякі вантажі з прибуттям у грудні. Вони додали, що уряд Індії ще не повідомив НПЗ про прохання скоротити закупівлі з Росії.

Чим Трамп погрожував Індії?

США тиснуть на Індію за закупівлі російської нафти через торгівельні мита, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Намагаючись зменшити тиск надвисоких тарифів, індійські урядовці відправилися на переговори до Вашингтона. Проте американська сторона наполягала, що скорочення закупівель є головною умовою для зниження мит та укладення торгівельної угоди між країнами.

Зауважте! Індія залишається одним із двох головних покупців російської нафти. Цьогоріч Росія постачала Індії 1,75 мільйона барелів нафти на день, водночас частка російської сировини у загальному імпорті Індії зменшилася, а американської – зросла.

Які ще країни купують нафту в Росії?