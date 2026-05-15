Як зросли ціни на пальне в Індії?

Ціни на бензин і дизель зросли більш ніж на 3%, повідомляє Bloomberg.

Дивіться також У Росії назріває нова проблема: бензин почав зникати після ударів по НПЗ

У Нью-Делі літр бензину тепер коштує 97,77 рупії (майже 1,2 долара), а літр дизеля – 90,67 рупії приблизно в 1,1 долара). Це найвищі ціни з травня 2022 року.

Приватні компанії виставили ціни ще вищі. На заправках Shell, наприклад, бензин продають більш ніж по 110 рупій за літр (приблизно 1,15 долара), а дизель – майже по 120 рупій (близько 1,25 долара).

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Втім, нинішнє зростання цін виявилося меншим, ніж очікували для найбільших державних компаній. Адже через здорожчання нафти вони втрачали щодня до 104 мільйонів доларів на продажах пального.

Економістка Motilal Oswal Financial Services Радхіка Піплані зазначила, що навіть після підвищення роздрібні продавці пального все ще втрачатимуть до 15 – 20 рупій на кожному літрі.

Тому аналітики не виключають, що нинішнє підвищення – це лише початок серії подальших коригувань цін на пальне.

Нинішнього підвищення недостатньо, але воно може стати початком кількох поетапних підвищень. Ми вважаємо, що хорошим стартом могло б стати підвищення на 5 рупій за літр,

– вважає економістка Emkay Financial Services Мадхаві Арора.

Зауважте! За оцінками Macquarie Research, індійським НПЗ потрібна ціна нафти на рівні 80 – 85 доларів за барель, щоб не працювати собі у збиток. Тоді як у п’ятницю марка Brent торгувалася вже по 107 доларів.

Чому в Індії наростає паливна криза?

Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі та значною мірою залежить від постачання із Перської затоки. Після початку війни в Ірані і блокування Ормузької протоки, яка забезпечує п'яту частину світового експорту нафти, країна опинилася у складній ситуації.

Подорожчання нафти викликало загрозу дефіциту пального в країні. До цього часу влада утримувалася від підвищення цін на бензин та дизель, щоб захистити споживачів і стримати інфляцію. Але це вважали неминучим через зростання тиску на енергетичний ринок.

Водночас Індія була змушена збільшити закупівлі нафти у Росії, пише Reuters. У березні імпорт російської нафти майже подвоївся і склав близько 2,25 мільйона барелів на добу.

Росія продовжувала залишатися головним постачальником нафти до Індії в березні, тоді як Саудівська Аравія витіснила Ірак, вийшовши на друге місце,

– зазначають аналітики.

Ба більше, Індія навіть звернулася до США з проханням продовжити послаблення санкцій проти російської нафти, яке має завершитися 16 травня, щоб уникнути нестабільності на нафтовому ринку.

За даними аналітичної компанії Kpler, наразі Індія щодня отримує до 2,3 мільйона барелів російської нафти.

Важливо! Після початку повномасштабної війни Індія стала головним покупцем російської нафти, що транспортується морем. Тому відмова Нью-Делі від нафти з Росії могла б посприяти завершенню війни в Україні, вважає доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач. Адже тоді Москва втратить мільярди, які заробляє на продажі сировини і витрачає на армію.

Як уряд Індії реагує на паливну кризу?

Через різке підвищення цін на енергоносії прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до громадян із закликом жорсткіше економити. Зокрема, він рекомендував обмежити витрати на необов’язкові закордонні поїздки, частіше користуватися громадським транспортом, менше купувати золото, а також скоротити споживання кулінарної олії.

Втім, така ініціатива викликала хвилю критики в суспільстві. У соцмережах індійці почали звертати увагу на розкішні елементи життя та роботи високопосадовців, зокрема великі урядові кортежі, внутрішні авіаперельоти самого Моді та його майбутні офіційні візити до Європи урядовим літаком.

На тлі суспільного невдоволення прем’єр був змушений відреагувати і зменшити кількість автівок у своєму кортежі, щоб скоротити витрати пального.