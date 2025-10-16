Чому НПЗ скорочуватимуть закупівлі?
Президент США Дональд Трамп у середу, 15 жовтня, заявив, нібито прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що його країна припинить імпорт російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Мене не влаштовувало, що Індія купує російську нафту, і сьогодні Моді запевнив мене, що вони припинять ці закупівлі.
Індійський уряд не став коментувати ці слова Трампа. Натомість в Нью-Делі підкреслили, що на сьогодні пріоритетами залишаються стабільність цін на енергоносії та гарантії постачання.
Нашою постійною пріоритетною метою є захист інтересів індійських споживачів у нестабільних енергетичних умовах. Політика імпорту визначається виключно цим принципом,
– заявили в МЗС Індії.
Водночас, за джерелами серед нафтопереробників Індії, уряд офіційно не повідомляв компанії про припинення закупівель російської нафти.
НПЗ, хоча й готуються до можливих скорочень імпорту, застерігають від різкого припинення постачань з Росії. За їх словами, це може призвести до зростання світових цін і спровокувати нову хвилю інфляції.
Як США тиснуть на Індію щодо нафти?
США тиснуть на Індію за закупівлі російської нафти через торгівельні мита. У серпні Трамп підвищив тарифи на імпорт індійських товарів до 50%, як повідомили у Білому домі.
- Намагаючись зменшити тиск надвисоких тарифів, індійські урядовці відправилися на переговори до Вашингтона.
- Проте американська сторона наполягає, що скорочення закупівель є головною умовою для зниження мит та укладення торгівельної угоди між країнами.
Разом з тим у Міністерстві закордонних справ Індії розповіли, що наразі тривають обговорення зі США щодо можливості глибшої енергетичної співпраці, аби покращити відносини між Вашингтоном та Нью-Делі..
Поточна адміністрація висловила зацікавлення у розширенні енергетичної взаємодії з Індією. Переговори тривають,
– заявив речник МЗС Рандхір Джайсвал.
Скільки нафти купує Індія у Росії?
Індія залишається одним із двох головних покупців російської нафти, що транспортується морем, інший – Китай. Обидві країни користуються чималими знижками, які Росія змушена пропонувати після відмови від закупівель Європою та запровадження санкцій.
За офіційними даними, лише у період з квітня по вересень цього року Росія постачала Індії 1,75 мільйона барелів нафти на день. Частка російської сировини у загальному імпорті Індії зменшилася цьогоріч усього до 36% проти 40% у 2024 році.
Водночас імпорт американської нафти до Індії за рік зріс на 6,8% – приблизно до 213 тисяч барелів на день і склав 4,3% від загального обсягу.