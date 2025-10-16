Почему НПЗ будут сокращать закупки?

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, якобы премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что его страна прекратит импорт российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Последствия тарифов Трампа: Индия ищет новых покупателей в Европе и предлагает скидки

Дональд Трамп Президент США Меня не устраивало, что Индия покупает российскую нефть, и сегодня Моди заверил меня, что они прекратят эти закупки.

Индийское правительство не стало комментировать эти слова Трампа. Зато в Нью-Дели подчеркнули, что на сегодня приоритетами остаются стабильность цен на энергоносители и гарантии поставок.

Нашей постоянной приоритетной целью является защита интересов индийских потребителей в нестабильных энергетических условиях. Политика импорта определяется исключительно этим принципом,

– заявили в МИД Индии.

В то же время, по источникам среди нефтепереработчиков Индии, правительство официально не сообщало компании о прекращении закупок российской нефти.

НПЗ, хотя и готовятся к возможным сокращениям импорта, предостерегают от резкого прекращения поставок из России. По их словам, это может привести к росту мировых цен и спровоцировать новую волну инфляции.

Как США давят на Индию по нефти?

США давят на Индию за закупки российской нефти через торговые пошлины. В августе Трамп повысил тарифы на импорт индийских товаров до 50%, как сообщили в Белом доме.

Пытаясь уменьшить давление сверхвысоких тарифов, индийские чиновники отправились на переговоры в Вашингтон.

Однако американская сторона настаивает, что сокращение закупок является главным условием для снижения пошлин и заключения торгового соглашения между странами.

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Индии рассказали, что сейчас продолжаются обсуждения с США о возможности глубокого энергетического сотрудничества, чтобы улучшить отношения между Вашингтоном и Нью-Дели.

Текущая администрация выразила заинтересованность в расширении энергетического взаимодействия с Индией. Переговоры продолжаются,

– заявил представитель МИД Рандхир Джайсвал.

Сколько нефти покупает Индия у России?